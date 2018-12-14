Ева Грин появилась в новой роскошной фотосессии для модного глянца Известная французская актриса Ева Грин, снявшаяся в новой трогательной ленте студии Disney под названием "Дамбо", стала героиней обложки модного глянца. Звезда появится на страницах свежего номера Vanity Fair Италия, для которого ее снимал известный фотограф Джонас Бреснан. В его объективе Еву можно будет увидеть в ярких нарядах от Saint Laurent, Chanel и Alexander McQueen. А также рассмотреть в деталях роскошные украшения Bulgari с бриллиантами.