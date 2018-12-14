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Пятница, 14.12.2018
Ева Грин появилась в новой роскошной фотосессии для модного глянца
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Ева Грин появилась в новой роскошной фотосессии для модного глянца

Известная французская актриса Ева Грин, снявшаяся в новой трогательной ленте студии Disney под названием "Дамбо", стала героиней обложки модного глянца. Звезда появится на страницах свежего номера Vanity Fair Италия, для которого ее снимал известный фотограф Джонас Бреснан. В его объективе Еву можно будет увидеть в ярких нарядах от Saint Laurent, Chanel и Alexander McQueen. А также рассмотреть в деталях роскошные украшения Bulgari с бриллиантами.
segodnya.ua
Фото: segodnya.ua
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Фотосессия, Актриса, Обложка, Vanity Fair, Ева Грин.
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