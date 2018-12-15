Эмили Ратаковски снялась в соблазнительном фотосете для австралийского Vogue На снимке, украсившем обложку свежего выпуска глянца, 27-летняя звезда позирует в ванне в кроп-топе и юбке от Paco Rabanne, а также в массивных украшениях бренда PetiteGrand.