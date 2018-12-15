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Суббота, 15.12.2018
Эмили Ратаковски снялась в соблазнительном фотосете для австралийского Vogue
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Эмили Ратаковски снялась в соблазнительном фотосете для австралийского Vogue

На снимке, украсившем обложку свежего выпуска глянца, 27-летняя звезда позирует в ванне в кроп-топе и юбке от Paco Rabanne, а также в массивных украшениях бренда PetiteGrand.
style.nv.ua
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Карьера, Модель, Съемки, Vogue, Фотосессия, Личная Жизнь, Обложка, Фото, Интервью, Знаменитость, Емили Ратаковски.
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