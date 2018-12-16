Алена Шоптенко опубликовала в Instagram милый снимок с маленьким сыном

Известная украинская танцовщица и хореограф Алена Шоптенко наслаждается материнством. На днях звезда опубликовала очаровательное фото со своим сыном Алексеем.
Перед камерой Алена Шоптенко позировала с книгой, за которой скрылся 6-месячный сын танцовщицы. Поклонники хореографа могли только увидеть крошечные ножки мальчика и светлую челку.
"Еще не умеет читать в привычном смысле этого слова. Его чтение пока ограничивается смятыми страницами и пробой их на зуб... И пока книги для взрослых ему разве что в прямом смысле по зубам, мы с удовольствием рассматриваем иллюстрации в книгах для детей и стараемся их не съесть", – с юмором поделилась Алена Шоптенко.
Переглянути цей допис в Instagram
АА ещё не умеет читать в привычном смысле этого слова. Его чтение пока ограничивается смятыми страницами и пробой их на зуб Но мы с @kzmr_mlvch с нетерпением ждём, когда сын научится читать. И пока книжки для взрослых ему разве что в прямом смысле по зубам, мы с удовольствием рассматриваем иллюстрации в книжках для детей и стараемся их не съесть Нам очень нравится серия с деталями, которые открываются «Це – пелікан» и «Це – крокодил», которые подарил нам @knygolove. В них рисунки бытовых предметов совершенно неожиданно превращаются в животных. Пока мне конечно намного интереснее, чем АА, но нужно просто немного подождать Но одна особенно полюбившаяся сыном книжка – это сборник детских стихов Веры Полозковой «Ответственный ребёнок». Вместе с невероятными иллюстрациями в этой книжке пожалуй самые честные и трогательные стихи для деток. Когда я читаю их Алексею, он замирает и очень внимательно слушает. Не знаю, то ли это гены любви к стихам от папы, то ли магия материнского голоса, но лучшего времяпровождения с сыном для меня пока нет. @paveletskaya_svitlana и издательство @knygolove обращают внимание на важность детского чтения, запускают марафон #оничитают #воничитають и дарят подарки. Я поддерживаю. Присоединяйтесь! Чтобы поддержать инициативу и поучаствовать: - запости в ленту фото, как ты читаешь ребенку и расскажи о его любимой книге - поставь хэштеги #оничитают #воничитають и отметь в посте @paveletskaya_svitlana @knygolove, ребята обещают дарить детские книги - передавайте эстафету друзьям.
Кроме этого, звездная мама призналась, что ее сын в восторге от книг. Да и сама Алена Шоптенко наслаждается процессом перелистывания страниц вместе с маленьким Лешей.
"Когда я читаю Алексею, он замирает и очень внимательно слушает. Не знаю, то ли это гены любви к стихам от папы, то ли магия материнского голоса, но лучшего времени с сыном для меня пока нет", – добавила она.
Отметим, что Алена Шоптенко родила первенца 9 июня. Мальчика она назвала в честь своего мужа Алексея Иванова. В сети звездные супруги каждый раз публикуют милые фото с сыном, не показывая его лицо.