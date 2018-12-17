Дженнифер Лоуренс опровергла слухи об интимной связи Харви Вайнштейном

Новости шоу бизнеса: Дженнифер Лоуренс ответила на заявление Харви Вайнштейна об их сексуальной связи.

Американская актриса Дженнифер Лоуренс опровергла слухи об интимной связи с голливудским продюсером Харви Вайнштейном. 28-летнюю кинозвезду заподозрили в сексе со скандальным продюсером после того, как польская экс-модель Джейн Доу обвинила Вайнштейна в сексуальных домогательствах, раскрыв подробности их общения.

В частности, она рассказала, что продюсер склонял ее к сексу, приводя в пример Лоуренс, которая якобы добилась успеха в киноиндустрии благодаря интимной связи с ним: "Я переспал с Дженнифер Лоуренс и посмотри на нее. Она только что получила Оскар!", - цитирует слова Вайнштейна Джейн Доу.

Лоуренс опровергла слухи о сексе со скандальным продюсером, отметив в официальном заявлении, что их связывали исключительно профессиональные отношения:

"У меня болит сердце за всех тех женщин, которые стали жертвами Харви Вайнштейна. Меня всегда связывали с ним исключительно профессиональные отношения. Это просто еще одна хищная тактика и ложь, которую он использовал, чтобы заманить к себе многочисленных женщин", - заявила Лоуренс.

Адвокаты Вайнштейна также опровергли информацию об их с актрисой интимной связи, заявив, что иск направлен на то, чтобы привлечь внимание прессы.

"В этом иске нет ни единого слова правды, и в данный момент мы рассматриваем все возможные варианты, чтобы в судебном порядке опровергнуть эту клевету. Обвинения не соответствуют действительности, и мистер Вайнштейн очень сожалеет, что мисс Лоуренс, с которой у него были исключительно профессиональные и уважительные отношения, втянули в эту уродливую клевету. Этот иск в очередной раз доказывает, что любой человек может обвинить, унизить и оклеветать кого угодно без каких-либо доказательств и фактов", - прокомментировали ситуацию адвокаты продюсера.