Известный режиссер Квентин Тарантино стал жертвой ограбления

Новости шоу бизнеса: В Лос-Анджелесе неизвестные ограбили дом Квентина Тарантино.

Квентин Тарантино - знаменитый голливудский режиссер, стал жертвой ограбления. Двое неизвестных проникли в дом режиссера через окно.

Тарантино находился дома и пытался оказать им сопротивление, однако злоумышленникам все равно удалось сбежать. Как сообщается, грабители вынесли из дома режиссера ювелирные украшения и другую собственность.

Полиция Лос-Анджелеса проверяет камеры наблюдения рядом с местом проживания Тарантино, записи с которых могут помочь установить личности преступников. В результате инцидента никто не пострадал.