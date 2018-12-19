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"Мастер Шеф" 8 сезон: смотреть онлайн 33 выпуск (Видео)

&quot;Мастер Шеф&quot; 8 сезон: смотреть онлайн 33 выпуск (Видео)
09:29 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: 18 декабря вышел 31 выпуск главного кулинарного шоу страны "Мастер Шеф" 8.

Пятерка лучших поваров-аматоров продолжают борьбу за право стать лучшим кулинаром страны. Как пройдут новые испытания, смотрите в новом 33 выпуске главного кулинарного шоу "МастерШеф" 8.

Пятеро лучших поваров-аматоров получили первое кулинарное задание этой недели. Под коробками-загадками каждый из участников нашел те продукты, с которыми приходил на кастинг шоу МастерШеф 2018. Именно из этих ингредиентов белым кителям необходимо приготовить что-то новое, изысканное и неповторимое! А сделать это будет весьма непросто! Всего за 45 минут Сержик Файный, который прошел в сотню лучших кулинаров благодаря своей шаурме, должен был приготовить блюдо, достойное его нынешнего кителя. Анжеле Липской пришлось каким-то невероятным способом переделать свой суп из лопуха и поразить судей новым кулинарным шедевром. Ваня Миланович должен был доказать, что он мастер не только азиатской кухни, а Влад Мицкевич - использовать всю ту гору продуктов, которую прихватил когда-то с собой.

Элина Павленко уже не доказывала свой кулинарный талант, как это было на кастинге после ее антрекота с жульеном и томатами. Сегодня девушка использовала все приобретенные на кухне МастерШеф-8 знания и умения, чтобы поразить судей не только своей внешностью, но и блюдом, которое достойно финала. Но оправдать надежды суддей Элина так и не смогла.

Следующее испытание проходила четверка белых кителей с их самыми большими кулинарными страхами. Чтобы накануне грандиозного суперфинала стать лучшими версиями самих себя, участники должны были побороть все свои слабости. Обладатели белых кителей проходили индивидуальное испытание, которое помогло каждому из них исправить тяжкие кулинарные ошибки прошлого. Серж Файный снова крутанул яркое "колесо фортуны" и попытался объединить нежный чизкейк и грубый гамбургер в одно блюдо. Влад Мицкевич еще раз попытался на слух распознать процессы приготовления изысканного блюда и воспроизвести все услышанное на своей тарелке. Анжеле Липской пришлось всего за час разработать и приготовить детское меню, с которым она не справилась на одном из выездных конкурсов. Ну а Ваню Милановича сегодня посетила карма в виде петушка Кокюле и заставилат еще раз вслепую угадать блюдо и его презентацию. Второе испытание не смог пройти Влад Мицкевич и покинул проект.

Анжела Липская, Ваня Миланович и Сержик Файный продолжили ожесточенный кулинарный бой за шанс прорваться в суперфинал! Уже завтра в гости к белым кителям придет признанная элита кулинарного мира – 6 легендарных поваров Украины. Завоевывать их расположение участники шоу будут авторскими сетами. Чтобы ощутить на себе всю цену победы, продукты для меню белым кителям придется покупать.

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