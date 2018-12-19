Дженнифер Лопес и Алекс Родригес показали трогательный снимок со свидания

Новости шоу бизнеса: Американская звезда Дженнифер Лопес очаровывает весь мир своими фотографиями и рассказами об отношениях с Алексом Родригесом.

Новые снимки появились в Instagram-аккаунте Алекса, который не смог сдержать собственных эмоций. "С тобой я снова чувствую себя ребенком", – говорится в подписи к фото.

На снимке Джей Ло и Алекс Родригес одеты довольно по-светски, однако они не оставили возможности, чтобы весело провести время. Певица примерила красивое прозрачное макси-платье с орнаментами, которое прекрасно выделяло ее стройные формы.

Переглянути цей допис в Instagram You make me feel like a kid again. Допис, поширений Alex Rodriguez (@arod) 18 Гру 2018 р. о 2:56 PST

Бейсболист в то же время был одет в серый костюм со светло-фиалковой рубашкой и галстуком. Его образ дополняли черные очки и темно-коричневая обувь, в то время как Лопес предпочла быть без обуви. Пара выглядела абсолютно счастливой и влюбленной, из-за чего заслужила от своих фанатов более 200 тысяч предпочтений.