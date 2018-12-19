Дженнифер Лопес и Алекс Родригес показали трогательный снимок со свидания

Новые снимки появились в Instagram-аккаунте Алекса, который не смог сдержать собственных эмоций. "С тобой я снова чувствую себя ребенком", – говорится в подписи к фото.
На снимке Джей Ло и Алекс Родригес одеты довольно по-светски, однако они не оставили возможности, чтобы весело провести время. Певица примерила красивое прозрачное макси-платье с орнаментами, которое прекрасно выделяло ее стройные формы.
Переглянути цей допис в Instagram
Бейсболист в то же время был одет в серый костюм со светло-фиалковой рубашкой и галстуком. Его образ дополняли черные очки и темно-коричневая обувь, в то время как Лопес предпочла быть без обуви. Пара выглядела абсолютно счастливой и влюбленной, из-за чего заслужила от своих фанатов более 200 тысяч предпочтений.