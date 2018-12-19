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Среда, 19.12.2018
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Дженнифер Лопес и Алекс Родригес показали трогательный снимок со свидания

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес показали трогательный снимок со свидания
15:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Американская звезда Дженнифер Лопес очаровывает весь мир своими фотографиями и рассказами об отношениях с Алексом Родригесом.

Новые снимки появились в Instagram-аккаунте Алекса, который не смог сдержать собственных эмоций. "С тобой я снова чувствую себя ребенком", – говорится в подписи к фото.

На снимке Джей Ло и Алекс Родригес одеты довольно по-светски, однако они не оставили возможности, чтобы весело провести время. Певица примерила красивое прозрачное макси-платье с орнаментами, которое прекрасно выделяло ее стройные формы.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

You make me feel like a kid again.

Допис, поширений Alex Rodriguez (@arod)

 

Бейсболист в то же время был одет в серый костюм со светло-фиалковой рубашкой и галстуком. Его образ дополняли черные очки и темно-коричневая обувь, в то время как Лопес предпочла быть без обуви. Пара выглядела абсолютно счастливой и влюбленной, из-за чего заслужила от своих фанатов более 200 тысяч предпочтений.

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Все по теме:

Семья, Отношения, Свидание, Певица, Дженнифер Лопес, Алекс Родригес.
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