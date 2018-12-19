Жаркие поцелуи Лободы взбудоражили сеть (Видео)

Новости шоу бизнеса: В сети волна возмущения, ведь фанаты уверены, что у Лободы роман с Тиллем Линдеманном, а в тизере клипа она целуется с другим мужчиной.

Опальная украинская певица Светлана Лобода представила в сети тизер клипа на песню Instadrama.

Новым отрывком будущего клипа артистка поделилась в Instagram. В нем она появилась в образе жгучей брюнетки, которая слилась в страстном поцелуе с неизвестным мужчиной. "Красиво", "Когда выйдет полное видео?", "Крутая", "Вы прекрасна", "Бомбезная", "Хитяра", "Страсть", "Горячо", - пишут в комментариях под видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #instadrama ссылка в профиле так сильно жду ..... #останемсядрузьями Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 19 Дек 2018 в 2:50 PST

Ранее скандальные украинские певицы Ани Лорак и Светлана Лобода, которые гастролируют по России, выступили на закрытой вечеринке в Киеве.