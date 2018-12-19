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Среда, 19.12.2018
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Жаркие поцелуи Лободы взбудоражили сеть (Видео)

Жаркие поцелуи Лободы взбудоражили сеть (Видео)
21:17 Сегодня Телеграф unian.net Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В сети волна возмущения, ведь фанаты уверены, что у Лободы роман с Тиллем Линдеманном, а в тизере клипа она целуется с другим мужчиной.

Опальная украинская певица Светлана Лобода представила в сети тизер клипа на песню Instadrama.

Новым отрывком будущего клипа артистка поделилась в Instagram. В нем она появилась в образе жгучей брюнетки, которая слилась в страстном поцелуе с неизвестным мужчиной. "Красиво", "Когда выйдет полное видео?", "Крутая", "Вы прекрасна", "Бомбезная", "Хитяра", "Страсть", "Горячо", - пишут в комментариях под видео.

 
 
 
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#instadrama ссылка в профиле так сильно жду ..... #останемсядрузьями

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Ранее скандальные украинские певицы Ани Лорак и Светлана Лобода, которые гастролируют по России, выступили на закрытой вечеринке в Киеве.

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Все по теме:

Instagram, Поцелуй, Певица, Светлана Лобода, Видно, INSTADRAMA.
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