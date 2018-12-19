Умер народный артист Украины Петр Ластивка: причина смерти

Новости шоу бизнеса: Мужчина умер в собственной квартире, в которой произошел пожар.

Недавно печальная новость пришла из-за границы. А теперь стало известно, что в Тернополе 18 декабря погиб украинский актер и драматург Петр Ластивка-старший. Народный артист Украины сгорел в своей квартире, сообщается на сайте города.

Сообщается, что в квартире артиста случился пожар. Возгорание произошло от короткого замыкания электропроводов. Петр Ластивка погиб на месте. Ему было 96 лет.

Петр Ластивка родился 5 июня 1922 года в селе Савинцы, Киевская область. Окончил школу киноактера при Киевской киностудии художественных фильмов (сейчас – киностудия им. Довженко). Работал в Закарпатском и Черниговском музыкально-драматическом театрах. С 1960 по 1988 год служил в Тернопольском драмтеатре.

Актер был исполнителем 100 ролей на сцене театра. Принимал участие в таких спектаклях, как "Наталка Полтавка", "Земля", "Дикий Ангел", "Цыганка Аза" и других. Актер снялся в таких фильмах, как "Третий удар", "Дума о Ковпаке", "Чертова дюжина" и "Всадники".