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"Зважені та щасливі" 8 сезон, 17 выпуск: как команды оказались самыми слабыми (Видео)

&quot;Зважені та щасливі&quot; 8 сезон, 17 выпуск: как команды оказались самыми слабыми (Видео)
09:28 Сегодня Телеграф Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: 20 декабря, в 20:00 на экраны телеканала СТБ вышел 17 выпуск шоу "Зважені та щасливі" 8 сезон.

Шоу Зважені та щасливі 8 сезон выпуск 17 часть 1 от 20.12.2018 начнется с первого испытания для семей. Их заведут в темный павильон и заставят посмотреть на их жизнь до проекта. Им предстоит пройти подготовку к своей обыденной жизни, которая у них была до проекта. Там участников ждет много соблазнов, которые не должны на них влиять. Смогут ли родители и дети найти мотивацию, которая поможет им сохранить свой нынешний вес.

Прямо сейчас, участники шоу Зважені та щасливі встретятся с психологом, который пообщается с каждой парой и поможет им понять, какие ошибки они совершали в прошлом и не допустить их повторения в будущем. Психолог напомнит участникам самые эмоциональные моменты, через которые прошли семье на проекте. Но родители и дети не ожидали, что им придется пережить вновь все самые тяжелые обиды и пройти через прощение. Также семьи познакомятся с участниками прошлых сезонов, которые по разным причинам не смогли сберечь свой результат, достигнутый на проекте. Как родители и дети отреагируют на истории тех, кто уже проходил такой же путь?

Во второй части вы увидите не менее эмоциональные мгновения из последней недели семей на проекте. Если в предыдущей части родители и дети увидели участников прошлых сезонов, которые не смогли сохранить свои результаты, то уже сейчас их ждет много вдохновения и мотивации. Семьи встретятся с теми, кто, несмотря на жизненные соблазны и тяжелые моменты вне проекта, смог сохранить свой сногсшибательный результат похудения. Также, участников проекта Зважені та щасливі ждет последнее испытание сезона, которое они должны преодолеть с рюкзаками тяжестью того веса, который они сбросили на проекте. Только перед финальным конкурсом родителей и детей ждет подготовительная тренировка, на которой тренера смогут их подготовить и физически и морально.

3 часть покажет вам финальное испытание сезона. Но кто откажется от участия в финальном соревновании, услышав его условия? Суть конкурса в том, что участники наденут на себя рюкзаки с весом, который сбросили и пройдут олимпийскую дистанцию с триатлона. Это значит, что родителей и детей ждет – полтора километра плавания, 40 км на велосипеде и 10 км бега. Что же будет делать команда желтых, у которых мама совсем не умеет ездить на велосипеде? Но это еще не все – на протяжении всей дистанции, участников будут ждать 16 чекпоинтов, где они смогут постепенно сбрасывать вес так же, как они теряли его на проекте. Пара, которая преодолеет олимпийскую дистанцию быстрее всех – получит минус 2 кг, а семья, которая придет последней – получит плюс один килограмм. Результаты последнего конкурса могут решить судьбу финала нашего проекта. Какая же из команд станет лучшей в решающем испытании, а кто не сможет дойти до конца?

В 4 части вы увидите, какая из команд станет лучшей на этой неделе. После 17 недель борьбы с лишними килограммами, собственным эгоизмом, страхами и даже болью, у кого-то есть шанс стать победителем. 

После взвешивания все команды поедут домой и продолжат тренироваться самостоятельно, чтобы вскоре встретятся в финале. Но для какой из семей долгожданная победа останется только в мечтах? Какая пара сбросит больше всего за последнюю неделю жизни на проекте и окажется в финале уже сегодня? И каким будет возвращение пар домой и долгожданная встреча с родственниками?

В итоге, по результатам взвешивания финалистами проекта автоматически стала команда красных – Богдан и Олег сбросили больше всего веса. Желтые и розовые получили черные футболки. Это значит, что их судьбу определят телезрители с помощью голосования.

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