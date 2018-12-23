Джастин Бибер похвастался рождественским подарком

Новости шоу бизнеса: Новоиспеченные супруги Джастин Бибер и Хейли Болдуин (Бибер) решили завести себе четвероногого друга.

Соответствующий снимок Джастин опубликовал на своей странице в Instagram. На фото Бибер в постели позирует с маленьким щенком.

Влюбленные выбрали для него имя Оскар. В Instagram-Stories супруги игрались со щенком и звали его "рождественским ребенком".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Meet our dogson his name is #Oscar Публикация от Justin Bieber (@justinbieber) 22 Дек 2018 в 4:34 PST

Кроме того, накануне итальянский художник Стефано Монд изобразил Хейли и Джастина в виде персонажей мультфильма "Симпсоны". На рисунке певец держит свою жену за руку, а на заднем плане за парой наблюдает семейство Симпсонов в полном составе.