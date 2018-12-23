Джастин Бибер похвастался рождественским подарком

Соответствующий снимок Джастин опубликовал на своей странице в Instagram. На фото Бибер в постели позирует с маленьким щенком.
Влюбленные выбрали для него имя Оскар. В Instagram-Stories супруги игрались со щенком и звали его "рождественским ребенком".
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Кроме того, накануне итальянский художник Стефано Монд изобразил Хейли и Джастина в виде персонажей мультфильма "Симпсоны". На рисунке певец держит свою жену за руку, а на заднем плане за парой наблюдает семейство Симпсонов в полном составе.