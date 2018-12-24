Элегантная Джей Ло в новом образе пошла покупать подарки

Звезда решила не оставлять своих близких на праздники без маленьких радостей.
Последнее время Дженнифер Лопес активно занимается продвижением нового фильма со своим участием "Начни Сначала", в связи с чем все чаще появляется на телешоу в различных ярких образах.
Латиноамериканскую исполнительницу буквально на днях заметили в торговом центре Barneys, что в Нью-Йорке, а накануне вечером она отправилась за покупками в Беверли-Хиллз.
На этот раз Джей Ло предпочла простую одежду, надев светло-голубое пальто Max Mara, серую водолазку, джинсы и замшевые ботильоны в тон. В руках она держала черную сумку Hermes, а дополнили образ солнцезащитные очки, неизменные спутники звезды.