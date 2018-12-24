Элегантная Джей Ло в новом образе пошла покупать подарки

Новости шоу бизнеса: Впереди Рождество, поэтому звезда решила посетить несколько торговых центров.

Звезда решила не оставлять своих близких на праздники без маленьких радостей.

Последнее время Дженнифер Лопес активно занимается продвижением нового фильма со своим участием "Начни Сначала", в связи с чем все чаще появляется на телешоу в различных ярких образах.

Латиноамериканскую исполнительницу буквально на днях заметили в торговом центре Barneys, что в Нью-Йорке, а накануне вечером она отправилась за покупками в Беверли-Хиллз.

На этот раз Джей Ло предпочла простую одежду, надев светло-голубое пальто Max Mara, серую водолазку, джинсы и замшевые ботильоны в тон. В руках она держала черную сумку Hermes, а дополнили образ солнцезащитные очки, неизменные спутники звезды.