Скачать
Понедельник, 24.12.2018
Население сокращается: Сколько людей живет в Украине
Население сокращается: Сколько людей живет в Украине
Итоги 23 декабря: Местные выборы, цунами в Индонезии и резолюция по Крыму
Итоги 23 декабря: Местные выборы, цунами в Индонезии
Допинг-проба украинского тяжелоатлета дала положительный результат
Допинг-проба украинского тяжелоатлета дала положительный результат
Мифы и факты о радиации
Мифы и факты о радиации

Элегантная Джей Ло в новом образе пошла покупать подарки

Элегантная Джей Ло в новом образе пошла покупать подарки
08:42 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Сегодня

Новости шоу бизнеса: Впереди Рождество, поэтому звезда решила посетить несколько торговых центров.

Звезда решила не оставлять своих близких на праздники без маленьких радостей.

Последнее время Дженнифер Лопес активно занимается продвижением нового фильма со своим участием "Начни Сначала", в связи с чем все чаще появляется на телешоу в различных ярких образах.

Дженнифер Лопес представила эффектный клип, в котором снялась вместе с дочерью (Видео)

Латиноамериканскую исполнительницу буквально на днях заметили в торговом центре Barneys, что в Нью-Йорке, а накануне вечером она отправилась за покупками в Беверли-Хиллз.

На этот раз Джей Ло предпочла простую одежду, надев светло-голубое пальто Max Mara, серую водолазку, джинсы и замшевые ботильоны в тон. В руках она держала черную сумку Hermes, а дополнили образ солнцезащитные очки, неизменные спутники звезды.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Джей Ло, Дженнифер Лопес, Образ Дженнифер Лопес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стала известна причина задержек в оформлении "евроблях"
02 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (31.12 - 6.01)
03 Ученые обнаружили газовое облако времен Большого взрыва
04 Беринчик вызвал на бой потенциального соперника Ломаченко
05 В Николаевской области разоблачили банду межрегиональных наркодиллеров
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Разрушительное цунами в Индонезии: сотни погибших
Разрушительное цунами в Индонезии: сотни погибших
Маск восхищен успехами Китая в космической отрасли
Маск восхищен успехами Китая в космической отрасли
Дональд Трамп подписал указ о выводе войск из Сирии
Дональд Трамп подписал указ о выводе войск из Сирии
Рецепт дня: салат &quot;Царский&quot;
Рецепт дня: салат "Царский"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь