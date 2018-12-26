Сирша Ронан и Тимоти Шаламе снимутся в новой экранизации

Новости шоу бизнеса: Стало известно, что звезда фильма "Зови меня своим именем" вскоре вновь сыграет с главной героиней картины "Бруклин".

В Голливуде сейчас наступает рассвет новых талантливых молодых актеров. Свои уже большие шаги на актерском поприще успешно делают Эль Фаннинг, Сирша Ронан, Тимоти Шаламе и многие другие актеры. Поэтому неудивительно, что зачастую им приходится не раз встречаться на съемочных площадках разных проектов.

Тимоти Шаламе и Сирша Ронан, которые ранее уже пересекались во время съемок картины "Леди Берд" начинающего режиссера и актрисы Греты Гервиг, вновь сыграют вместе – на этот раз у Уэса Андерсона в фильме "Французский диспетчер"

Постановщик собрал по-настоящему крутой и звездный актерский состав: Натали Портман, Бенисио Дель Торо, Тильда Суинтон, Билл Мюррей, Леа Сейду. Все они станут героями новой мелодраматической комедии, которая расскажет о работе отделения американской газеты, расположенного в Париже в середине 20 века. Когда именно картина выйдет в свет, не сообщается.