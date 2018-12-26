Скачать
Среда, 26.12.2018
Президент Украины объявил об окончании действия военного положения
Президент Украины объявил об окончании действия военного положения
Машины стоят в снежных заторах: в одну из областей закроют въезд
Машины стоят в снежных заторах: в одну из областей закроют въезд
Лучшие нокауты 2018 года (Видео)
Лучшие нокауты 2018 года (Видео)
На 3D-принтере напечатали марсианские носы
На 3D-принтере напечатали марсианские носы

Николь Кидман и Кит Урбан отдыхают в Австралии и делятся романтическими фото

Николь Кидман и Кит Урбан отдыхают в Австралии и делятся романтическими фото
13:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На фото Николь и Кит нежно обнимаются на фоне рождественской елки, супруги поздравили поклонников с Рождеством.

Голливудские супруги – Кит Урбан и Николь Кидман – отправилось на рождественские праздники в Австралию, где живут родственники актрисы.

Новые снимки влюбленные опубликовали на своих страницах в Instagram. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Merry Christmas everyone - thank you for ALL the love this year. We send love to every one of YOU!!!!! - us

Публикация от Keith Urban (@keithurban)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Wishing you love, laughter and joy

Публикация от Nicole Kidman (@nicolekidman)

Николь Кидман запрещает родным смотреть фильмы с ее участием

Счастливого Рождества! Спасибо всем за вашу любовь в этом году. Посылаем нашу любовь каждому из вас,– написал Урбан.

Как известно, знаменитости живут в браке уже более 12 лет. Пользователи сети в восторге от нежных чувств, которые они демонстрируют друг другу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Австралия, Instagram, Николь Кидман, Рождество, Кит Урбан, Рождество 2018, Отдых в Австралии, Рождественские поздравления.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 26 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 Снегопады парализовали Украину: где заблокированы дороги
03 Невозможно сдерживать смех: наши лучшие ожидания и суровая реальность
04 Украина в снежном плену: синоптики рассказали, когда изменится погода
05 Наев осмотрел обновленные блокпосты в Донецкой области
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина в снежном плену: синоптики рассказали, когда изменится погода
Синоптики рассказали, когда прекратятся снегопады
Снегопады парализовали Украину: где заблокированы дороги
Снегопады: где заблокированы дороги и как проехать
Зеленский прокомментировал свое участие в президентских выборах
Будет ли Зеленский участвовать в президентских выборах
Королева Великобритании поздравила британцев с Рождеством
Королева Великобритании поздравила британцев с Рождеством
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь