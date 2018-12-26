Николь Кидман и Кит Урбан отдыхают в Австралии и делятся романтическими фото

Голливудские супруги – Кит Урбан и Николь Кидман – отправилось на рождественские праздники в Австралию, где живут родственники актрисы.
Новые снимки влюбленные опубликовали на своих страницах в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Merry Christmas everyone - thank you for ALL the love this year. We send love to every one of YOU!!!!! - us
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Счастливого Рождества! Спасибо всем за вашу любовь в этом году. Посылаем нашу любовь каждому из вас,– написал Урбан.
Как известно, знаменитости живут в браке уже более 12 лет. Пользователи сети в восторге от нежных чувств, которые они демонстрируют друг другу.