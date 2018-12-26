Николь Кидман и Кит Урбан отдыхают в Австралии и делятся романтическими фото

Новости шоу бизнеса: На фото Николь и Кит нежно обнимаются на фоне рождественской елки, супруги поздравили поклонников с Рождеством.

Голливудские супруги – Кит Урбан и Николь Кидман – отправилось на рождественские праздники в Австралию, где живут родственники актрисы.

Новые снимки влюбленные опубликовали на своих страницах в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Wishing you love, laughter and joy Публикация от Nicole Kidman (@nicolekidman) 25 Дек 2018 в 7:49 PST

Счастливого Рождества! Спасибо всем за вашу любовь в этом году. Посылаем нашу любовь каждому из вас,– написал Урбан.

Как известно, знаменитости живут в браке уже более 12 лет. Пользователи сети в восторге от нежных чувств, которые они демонстрируют друг другу.