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У Тины Кароль произошли неприятности с елкой

У Тины Кароль произошли неприятности с елкой
15:50 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Тина Кароль, которая поделилась важным жизненным советом, рассказала об инциденте, который случился у нее дома.

Певица рассказала об инциденте, который случился у нее дома. Как призналась исполнительница, у нее дома упала елка.

На новогоднем дереве было много игрушек из стекла, которые разбились вдребезги. Артистка поделилась, как ей пришлось убирать после этого. Тина рассказала, что справилась при помощи совка и щеточки.

"Сегодня упала елка! Елочные стеклянные игрушки разбились вдребезги! В помощь мне был совочек и щетка для битого стекла, потом скотч для пола... Хозяйка. У кого до сих пор елочные игрушки из стекла?" – поинтересовалась Кароль у своих поклонников. 

Тина Кароль выпустила соблазнительный клип на песню "Сила высоты" (Видео)

Фанаты звезды признались, что елочные игрушки из стекла для них уже классика. "Я за классику и каждый год мы докупаем новые, уже как традиция", "У нас, я люблю игрушки из стекла", "Моя тоже упала...хорошо стеклянных нет...но и желания снова наряжать нет...", "Когда-то в детстве у нас тоже упала елка, мама плакала, – разбились почти все игрушки", – поделились фолловеры своими историями.

Как сообщалось ранее, Тина Кароль всегда радует поклонников новыми соблазнительными образами, которые очаровывают нежностью и нотками сексуальности. В гардеробе певицы есть много латексных платьев, а совсем недавно девушка засветила еще и довольно откровенное боди черного цвета.

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Новогодняя елка, Тина Кароль, Знаменитости, Новый год, Новогодние праздники, Праздничная елка, Новогоднее дерево.
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