Сказочные соборы в объективе английского фотографа (Фото) Отмеченный наградами фотограф Питер Ли (Peter Li) известен своими захватывающими архитектурными фотографиями, которые он делает с использованием эффекта "панорама" для улучшения и без того великолепных интерьеров. Живя в Лондоне, Ли имеет возможность посещать множество прекрасных соборов, которые хорошо передают драматичность фотографий. Уделяя пристальное внимание симметрии, линиям и общей композиции, работы фотографа привлекают зрителей богатством деталей.