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Оля Полякова рассказала, к кому ее ревнует муж

Оля Полякова рассказала, к кому ее ревнует муж
19:08 Сегодня Телеграф segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: Артистка удивила признанием.

Украинская певица Оля Полякова, которая рассказала о своих достижениях в этом году, призналась, к кому ее ревнует муж. По словам исполнительницы, за ее внимание возлюбленному звезды приходится конкурировать с … гаджетом Оли.

Об этом артистка рассказала на концерте "Новорічна Музична платформа. Найкраща пісня року", телеверсию которого канал "Украина" покажет в новогоднюю ночь.

"Я очень много сижу в телефоне. Муж уже просто ненавидит мой телефон и утверждает, что это мой второй муж. Иногда говорит: "Давай, поверни уже того второго мужа другой стороной, положи где-то и займись уже реальным мужем", – призналась Оля Полякова за кулисами концерта.

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Все по теме:

Ревность, Певица, Знаменитость, Супруги, Оля Полякова, Муж Поляковой.
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