Оля Полякова рассказала, к кому ее ревнует муж

Новости шоу бизнеса: Артистка удивила признанием.

Украинская певица Оля Полякова, которая рассказала о своих достижениях в этом году, призналась, к кому ее ревнует муж. По словам исполнительницы, за ее внимание возлюбленному звезды приходится конкурировать с … гаджетом Оли.

Об этом артистка рассказала на концерте "Новорічна Музична платформа. Найкраща пісня року", телеверсию которого канал "Украина" покажет в новогоднюю ночь.

"Я очень много сижу в телефоне. Муж уже просто ненавидит мой телефон и утверждает, что это мой второй муж. Иногда говорит: "Давай, поверни уже того второго мужа другой стороной, положи где-то и займись уже реальным мужем", – призналась Оля Полякова за кулисами концерта.