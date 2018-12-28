Джаред Лето вырядился в Санту с голым торсом

Новости шоу бизнеса: На днях актер отпраздновал 47-й день рождения и, видимо, фото с вечеринки он показал в сети.

Актер известен своими экстравагантными выходками.

Известный во всем мире рок-музыкант, вокалист группы "30 Seconds to Mars", актер и режиссер музыкальных клипов Джаред Лето частенько балует поклонников экстравагантными выходками. Не редко эти выходки попадают на его страницу в социальной сети Instagram, чем забавляют его фанатов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Thx for all the bday wishes Happy Holidays Публикация от JARED LETO (@jaredleto) 27 Дек 2018 в 9:17 PST

Так, на фотографии, которая появилась в аккаунте Джареда Лето, он позирует с голым торсом и в шапке Санта Клауса. Поклонницы отметили, что у 47-летнего актера очень красивое и рельефное тело, на котором видно те самые кубики пресса. Как известно, у Лето довольно длинные волосы, так вот они выглядывают из-под его шапки и спадают на плечи. На лице у музыканта очаровательная щетина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Merry xmas and happy holidays xo Публикация от JARED LETO (@jaredleto) 25 Дек 2018 в 7:37 PST

В подписи к фотографии Джаред Лето поблагодарил поклонников за поздравления с Днем рождения и с Рождеством. "Спасибо за все пожелания. Счастливых праздников!", - написал актер. Отметим, что накануне в аккаунте мужчины появилось похожее фото в новогодней шапке, но уже без голого торса.

Поклонники, а особенно поклонницы, которые без ума от Джареда Лето, засыпают актера и музыканта комплиментами и пожеланиями в комментариях. "Это то, что я хочу на следующее Рождество, большой плакат этой фотографии", "Надеюсь, у вас был прекрасный день рождения", "Вам действительно 47 лет?", "Любовь моей жизни", "Вы не можете быть более совершенным!", "Люблю тебя до Луны и обратно", "Необыкновенная улыбка", "Джаред, ты как лучшее печенье во всем мире. Печенье, которое выглядит идеально, а вкус еще лучше", "Джаред, ты пытаешься нас убить?", "Так жарко, такой красивый, люблю тебя так сильно. Король Готэм-сити, ты все еще мой Джокер", - пишут восторженные поклонники в комментариях к фото актера.

Как сообщалось ранее, Католики, протестанты, а также некоторые православные церкви мира каждый год отмечают Рождество. Вам определенно захочется услышать несколько странных и интересных фактах о Рождестве.