|
|
Победительница "Танцев со звездами" порадовала откровенной фотосессией
Победительница «Танців з зірками» Илона Гвоздева, которая не только получила кубок в паре с Игорем Ласточкиным, но и шикарный подарок от мужа, продолжает наслаждаться заслуженной победой. В качестве приза танцовщица устроила себе роскошный отдых Мальдивах. Снимками с шикарного отдыха и себя красивой в разных купальниках на фоне пальм и океана она поделилась в Instagram. На одном из фото Илона повторила нашумевший снимок Оли Поляковой, на котором она позировала обнаженной. Правда, Гвоздева решилась только на фото в купальнике. «Друзья - это рай, пока больше слов нет, одни эмоции» , - поделилась Илона впечатлениями. Она почти не комментирует пребывание на курорте, однако радует поклонников яркими снимками, на которых демонстрирует свою фигуру.
Забавная семейная традиция – разыгрывать деда на Рождество
Смешные фотографии детей с Санта-Клаусом
Фантастическая пейзажи, которые показывают всю красоту природы (Фото)
Красивые поздравления с наступающим Новым годом 2019 с символом Свиньи в открытках
Смешные мужчины, которые знают толк в развлечениях
Врачи объяснили, почему мужчинам желательно регулярно есть бананы
Редкие снимки Хиллари Клинтон из ее личных архивов (Фото)
Продукты, которые повышают риск развития диабета
Креативные приколы: лучшие арт-работы фотографов за 2018 год
Как украсить дом к Новому 2019 году: оригинальные идеи декора (Фото)
Прикольные кадры о всех повседневных моментах жизни
С наступающим Новым 2019 годом: лучшие поздравления в красивых открытках
Просто умора: смешные комментарии из социальных сетей
Одинокие каменные скульптуры в Японии (Фото)
Биатлон. Лучшие моменты масс-старта Рождественской гонки (Фото)
Лаконичные черно-белые пейзажи швейцарского фотографа Пьера Пеллегрини (Фото)
Смешные картинки для отличного настроения
Жители Австралии отметили Рождество на пляжах (Фото)
Почти получилось: курьезные снимки, которые показывают неудачные повторы людей
Природа впечатляет: лучшие снимки по версии Британского экологического общества (Фото)
Необычные мозаики: как художник создает из бумаги причудливые картины (Фото)
Обычная повседневная жизнь супергероев Marvel
Мурашки по коже: жуткие дома, которые сдаются в аренду (Фото)
Маникюр 2019: необычный черно-желтый маникюр для яркого настроения (Фото)
Душевные поздравления в открытках с наступающим Новым 2019 годом Желтой Земляной Свиньи