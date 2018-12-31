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Понедельник, 31.12.2018
Победительница &quot;Танцев со звездами&quot; порадовала откровенной фотосессией
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Победительница "Танцев со звездами" порадовала откровенной фотосессией

Победительница «Танців з зірками» Илона Гвоздева, которая не только получила кубок в паре с Игорем Ласточкиным, но и шикарный подарок от мужа, продолжает наслаждаться заслуженной победой. В качестве приза танцовщица устроила себе роскошный отдых Мальдивах. Снимками с шикарного отдыха и себя красивой в разных купальниках на фоне пальм и океана она поделилась в Instagram. На одном из фото Илона повторила нашумевший снимок Оли Поляковой, на котором она позировала обнаженной. Правда, Гвоздева решилась только на фото в купальнике. «Друзья - это рай, пока больше слов нет, одни эмоции» , - поделилась Илона впечатлениями. Она почти не комментирует пребывание на курорте, однако радует поклонников яркими снимками, на которых демонстрирует свою фигуру.
hronika.info
Фото: Instagram
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