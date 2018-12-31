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Звезда "Мстителей" показала шикарную фигуру

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Звезда &quot;Мстителей&quot; показала шикарную фигуру
14:49 Сегодня Телеграф segodnya.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Популярная актриса Гвинет Пэлтроу похвасталась снимками в купальнике.

Голливудская звезда Гвинет Пэлтроу, которая в октябре нынешнего года успела выйти замуж за Брэда Фэлчака, после чего довольно долго держала этот факт в секрете, запостила несколько новых снимков на своей странице в Instagram.

На одном из них актриса запечатлена, стоящей на фоне потрясающего морского заката. При этом на ней надет белоснежный раздельный купальник. Хотя фокус все-таки больше смещен на природные красоты.

А другой снимок представляет собой селфи Пэлтроу в солнечных лучах. Ее волосы растрепаны, а на груди видна подвеска. И хотя мужа Гвенет рядом не видно, выглядит актриса очень счастливой.

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Мстители, Гвинет Пелтроу, Гвинет Пэлтроу в купальнике, Фигура Гвинет Пэлтроу.
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