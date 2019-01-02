Тина Кароль встретила Новый год в объятиях известного ведущего

Новости шоу бизнеса: Украинская певица встретила 2019 год в объятиях Николая Тищенко.

Украинская певица Тина Кароль, у которой упала елка, показала, как встретила Новый год. Как и большинство исполнителей, звезда работала в новогоднюю ночь.

Судя по видео, которое появилось на фан-странице Кароль в Instagram, с 31 декабря на 1 января певица выступала в одном из ресторанов в Киеве, владельцем которого является Николай Тищенко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Тина Кароль встречала 2019 год на сцене! #тинакароль Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 1 Янв 2019 в 12:47 PST

В ролике Тина в роскошном серебристом платье поет свою композицию "Сдаться ты всегда успеешь", а Николай восхищенный талантом артистки, носит ее на руках и обнимает.

"Николая прям понесло", "Отжигает Тищенко", "Залицяльник", "А Колька счастлив, аж светится", "Та он на кураже, это же видно", "Старичок расцвел", – развили под видео дискуссию юзеры.

Кстати, на одном из видео Тина предложила Николаю спеть фрагмент из ее песни, однако Тищенко не знал слов. Тем не менее, ведущий и ресторатор не растерялся и придумал свой текст.

Напомним, что ранее Тина Кароль показала, как провела старый год. Артистка в вечернем платье залезла под душ.