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Тина Кароль встретила Новый год в объятиях известного ведущего

Тина Кароль встретила Новый год в объятиях известного ведущего
12:26 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: www.segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: Украинская певица встретила 2019 год в объятиях Николая Тищенко.

Украинская певица Тина Кароль, у которой упала елка, показала, как встретила Новый год. Как и большинство исполнителей, звезда работала в новогоднюю ночь.

Судя по видео, которое появилось на фан-странице Кароль в Instagram, с 31 декабря на 1 января певица выступала в одном из ресторанов в Киеве, владельцем которого является Николай Тищенко.

 
 
 
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Тина Кароль встречала 2019 год на сцене! #тинакароль

Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina)

 

В ролике Тина в роскошном серебристом платье поет свою композицию "Сдаться ты всегда успеешь", а Николай восхищенный талантом артистки, носит ее на руках и обнимает.

 
 
 
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Тина Кароль и Николай Тищенко на праздновании Нового года! #тинакароль

Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina)

 

"Николая прям понесло", "Отжигает Тищенко", "Залицяльник", "А Колька счастлив, аж светится", "Та он на кураже, это же видно", "Старичок расцвел", – развили под видео дискуссию юзеры.

Как Тина Кароль провела 2018 год: эффектное видео

Кстати, на одном из видео Тина предложила Николаю спеть фрагмент из ее песни, однако Тищенко не знал слов. Тем не менее, ведущий и ресторатор не растерялся и придумал свой текст.

Напомним, что ранее Тина Кароль показала, как провела старый год. Артистка в вечернем платье залезла под душ.

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Тина Кароль, Новый год, Певица, Ведущий, Николай Тищенко, Новый год 2019.
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