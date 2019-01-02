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Стало известно, где украинские звезды просыпались после Нового года

Стало известно, где украинские звезды просыпались после Нового года
14:52 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Звезды тоже любят расслабляться, поэтому иногда оказываются 1 января в неожиданных местах.

Новый год – не единственный праздник, когда люди забывают обо всех заботах и отдыхают по полной. 

Журналисты "Люкс ФМ" поинтересовались у знаменитых телеведущих и артистов, в каких необычных местах они просыпались после празднования Нового года. Их ответы могут удивить.

Дмитрий Комаров

Телеведущий Дмитрий Комаров, путешествующий экзотическими странами в программе "Мир наизнанку", попал в курьезную ситуацию. 1 января он проснулся в какой-то хижине племени массая. 

 
 
 
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Пароль: "Я от Комарова"

"Однажды я проснулся в какой-то хижине племени массая. Точнее – в каком-то коровнике, в саванне Кении. Продираю глаза, а над головой сетка, покрытая зловонными мухами. Нет электричества, а ближайшая цивилизация находится за 200 километров", – поделился Дмитрий Комаров.

Дмитрий Шуров

Певец Дмитрий Шуров, более известный как Ріапобой, имел не менее яркую историю. После празднования Нового года он проснулся под столом железнодорожного купе. 

В новогоднюю ночь я свалился с верхней полки в поезде, но даже не почувствовал удара. Просыпаюсь утром и не понимаю, где я. Лежу на полу под столом в вагоне-купе,– рассказал Дмитрий Шуров.

Дзидзьо

Вокалист популярной группы DZIDZIO Михаил Хома признался, что не 1 января в свое время удивило его, а утро перед майским выступлением во Львове. 

 
 
 
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Я на #kvartal95

Публикация от DZIDZIO (@dzidzio)

"Новый год! Я так стыдился, когда проснулся в отеле и не помнил, что было. А концерт то еще не состоялся! Переволновался! Подумал: "А были люди хоть? Как все прошло? Я что настолько напился?" Мне так было стыдно, что три часа не выходил из номера, пока не убедился, какой это день", – признался Дзидзьо.

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Настя Каменских

А вот Настя Каменских рассказала, что даже после бурного празднования Нового года всегда возвращалась домой. 

 
 
 
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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Я всегда просыпалась там, где засыпала. Даже если перебрала шампанского вечером, утром все помнила. Подростками мы часто арендовали квартиру, но даже тогда все было хорошо", – добавила Настя Каменских.

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Знаменитости, Настя Каменских, Дзидзьо, Дмитрий Шуров, Дмитрий Комаров, 2019, Новый год 2019, Год Свиньи.
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