Стало известно, где украинские звезды просыпались после Нового года

Новости шоу бизнеса: Звезды тоже любят расслабляться, поэтому иногда оказываются 1 января в неожиданных местах.

Новый год – не единственный праздник, когда люди забывают обо всех заботах и отдыхают по полной.

Журналисты "Люкс ФМ" поинтересовались у знаменитых телеведущих и артистов, в каких необычных местах они просыпались после празднования Нового года. Их ответы могут удивить. Дмитрий Комаров Телеведущий Дмитрий Комаров, путешествующий экзотическими странами в программе "Мир наизнанку", попал в курьезную ситуацию. 1 января он проснулся в какой-то хижине племени массая. Посмотреть эту публикацию в Instagram Пароль: "Я от Комарова"

"Однажды я проснулся в какой-то хижине племени массая. Точнее – в каком-то коровнике, в саванне Кении. Продираю глаза, а над головой сетка, покрытая зловонными мухами. Нет электричества, а ближайшая цивилизация находится за 200 километров", – поделился Дмитрий Комаров.

Дмитрий Шуров

Певец Дмитрий Шуров, более известный как Ріапобой, имел не менее яркую историю. После празднования Нового года он проснулся под столом железнодорожного купе.

В новогоднюю ночь я свалился с верхней полки в поезде, но даже не почувствовал удара. Просыпаюсь утром и не понимаю, где я. Лежу на полу под столом в вагоне-купе,– рассказал Дмитрий Шуров.

Дзидзьо

Вокалист популярной группы DZIDZIO Михаил Хома признался, что не 1 января в свое время удивило его, а утро перед майским выступлением во Львове.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Я на #kvartal95 Публикация от DZIDZIO (@dzidzio) 14 Дек 2018 в 1:36 PST

"Новый год! Я так стыдился, когда проснулся в отеле и не помнил, что было. А концерт то еще не состоялся! Переволновался! Подумал: "А были люди хоть? Как все прошло? Я что настолько напился?" Мне так было стыдно, что три часа не выходил из номера, пока не убедился, какой это день", – признался Дзидзьо.

Настя Каменских

А вот Настя Каменских рассказала, что даже после бурного празднования Нового года всегда возвращалась домой.

"Я всегда просыпалась там, где засыпала. Даже если перебрала шампанского вечером, утром все помнила. Подростками мы часто арендовали квартиру, но даже тогда все было хорошо", – добавила Настя Каменских.