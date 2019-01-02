Стало известно, где украинские звезды просыпались после Нового года

Новый год – не единственный праздник, когда люди забывают обо всех заботах и отдыхают по полной.
Журналисты "Люкс ФМ" поинтересовались у знаменитых телеведущих и артистов, в каких необычных местах они просыпались после празднования Нового года. Их ответы могут удивить.
Дмитрий Комаров
Телеведущий Дмитрий Комаров, путешествующий экзотическими странами в программе "Мир наизнанку", попал в курьезную ситуацию. 1 января он проснулся в какой-то хижине племени массая.
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"Однажды я проснулся в какой-то хижине племени массая. Точнее – в каком-то коровнике, в саванне Кении. Продираю глаза, а над головой сетка, покрытая зловонными мухами. Нет электричества, а ближайшая цивилизация находится за 200 километров", – поделился Дмитрий Комаров.
Дмитрий Шуров
Певец Дмитрий Шуров, более известный как Ріапобой, имел не менее яркую историю. После празднования Нового года он проснулся под столом железнодорожного купе.
В новогоднюю ночь я свалился с верхней полки в поезде, но даже не почувствовал удара. Просыпаюсь утром и не понимаю, где я. Лежу на полу под столом в вагоне-купе,– рассказал Дмитрий Шуров.
Дзидзьо
Вокалист популярной группы DZIDZIO Михаил Хома признался, что не 1 января в свое время удивило его, а утро перед майским выступлением во Львове.
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"Новый год! Я так стыдился, когда проснулся в отеле и не помнил, что было. А концерт то еще не состоялся! Переволновался! Подумал: "А были люди хоть? Как все прошло? Я что настолько напился?" Мне так было стыдно, что три часа не выходил из номера, пока не убедился, какой это день", – признался Дзидзьо.
Настя Каменских
А вот Настя Каменских рассказала, что даже после бурного празднования Нового года всегда возвращалась домой.
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Делюсь новостями челленджа #obіцяюза100днів с о.b. Поговорим об умении владеть собой в любой ситуации. Это фото сделано, когда я была на Latin Grammy в Лас Вегасе, — в городе бесконечного праздника. Он 24/7 светится яркими огнями и манит каждого вливаться в поток сумасшедшей энергии, драйва и безумия. Здесь у людей горят глаза от эмоций и соблазнов. Поэтому важно владеть собой и сохранять здравый рассудок В жизни артиста всегда происходит тоже самое. В динамичном ритме интервью, съемок, записи новых песен необходимо не терять самообладание. Когда я давала первые интервью для ТВ и радио Латинской Америки и США - у меня сердце просто выпрыгивало из груди. В такие моменты, если потеряешь уверенность - ты можешь просто отпустить свою мечту. Но я когда-то дала себе обещание, что все, что я задумаю будет сбываться. И сегодня могу с уверенностью сказать, что в нужное время я беру себя в руки, собираю мысли в кучу - и все идет по плану я ставлю перед собой цель, знаю, чего хочу и ничто не может помешать мне. Друзья, прислушивайтесь к себе и не бойтесь ставить амбициозные цели. Даже если страшно, переживаете - всю волю и силы собирайте в кулак и вперед к своим мечтам Присоединяйтесь к челленджу #obіцяюза100днів и тогда ваш путь к главной цели, будет сопровождаться приятными подарками Выигрывайте еженедельные призы и главный приз! Правила участия на @ob_do_promo_ua. Мечтайте. Действуйте
"Я всегда просыпалась там, где засыпала. Даже если перебрала шампанского вечером, утром все помнила. Подростками мы часто арендовали квартиру, но даже тогда все было хорошо", – добавила Настя Каменских.