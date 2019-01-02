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Злой и страшный ... Дед Мороз: жутковато-юморные фото встречи детей с посланником ада?
В былые времена Деда Мороза дети не только любили, но и боялись, ведь выглядел он куда суровее теперешнего. До наших дней дошли жуткие фотокарточки из XIX-XX вв., на которых изображены страшные силуэты. В то суровое время была весьма распространена клаусофобия — патологическая боязнь Деда Мороза. Глядя на эти старые зловещие фотографии, становится понятно почему. Сложно представить реакции современных детей, если вдруг к ним на утренник или в гости заявится нечто подобное.
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