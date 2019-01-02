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Среда, 02.01.2019
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Украинская знаменитость поделилась семейными снимками

Украинская знаменитость поделилась семейными снимками
18:59 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: По словам самой Алены Шоптенко, Новый год она встретила в кругу семьи.

Своих поклонников знаменитость поздравила с 2019-м в Instagram.

Вместе с поздравлениями Шоптенко запостила несколько умилительных фото, где изображена с подросшим сыном и любимым мужем Алексеем Ивановым. Семья позирует на фоне наряженной елки.

 
 
 
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А я вот хочу сказать спасибо этому году за то, что он разрушил все, что я знала и в чем была уверена всю мою мою жизнь. Например, в этом году мы с @kzmr_mlvch доказали, что 1+1=3, а дальше все и завертелось. Я узнала, что в сутках иногда намного больше 24 часов. Узнала, что можно быть в двух местах одновременно. И что иногда, чтобы все сделать правильно, нужно все делать неправильно. Спасибо ему за все, что случилось и конечно спасибо @kzmr_mlvch за то, что пока я осуществляла нашу главную мечту, он осуществил все остальные. Хороший был год, пусть новый будет ещё лучше! С наступающим вас!

Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)

"Хочу сказать спасибо этому году за то, что он разрушил все, что я знала и в чем была уверена всю мою жизнь. Например, в этом году мы с мужем доказали, что 1+1=3, а дальше все и завертелось. Я узнала, что в сутках иногда намного больше 24 часов. Узнала, что можно быть в двух местах одновременно. И что иногда, чтобы все сделать правильно, нужно все делать неправильно", – поделилась Шоптенко с фолловерами своими мыслями.

Поклонники танцовщицы остались в восторге от снимков. "Алена просто красавица", "Фотографию сопровождает комфорт, уют, спокойствие и душевное тепло", "Вы замечательные", – пишут юзеры в сети.

Напомним ранее, хореограф шоу "Танцы со звездами" Алена Шоптенко опубликовала в Instagram новый снимок с 6-месячным сыном Алексеем.

Перед камерой Алена Шоптенко позировала с книгой, за которой скрылся 6-месячный сын танцовщицы. Поклонники хореографа могли только увидеть крошечные ножки мальчика и светлую челку.

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Instagram, Сын, Фото, Танцы, Семейное фото, Алена Шоптенко.
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