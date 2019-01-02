Канадская модель Джессика Стэм выходит замуж

Радостной новостью звезда поделилась в социальной сети Instagram. Джессика Стэм, которая была одним из "ангелов" Victoria's Secret, показала фото своего роскошного кольца.
"Я сказала: "Да!"– призналась Джессика Стэм.
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Отметим, что свою личную жизнь модель тщательно скрывает от журналистов. Поэтому, вероятно, о свадьбе поклонники звезд узнают в сети.
Известно, что Джессика Стэм и Браман Тернер впервые засветились как пара в 2017 году. В том же году у них родилась дочь.