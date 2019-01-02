Канадская модель Джессика Стэм выходит замуж

Новости шоу бизнеса: 2018 год сложился достаточно хорошо для знаменитостей, которые уже обрели семью, и этот свадебный бум не прекращает останавливаться.

Радостной новостью звезда поделилась в социальной сети Instagram. Джессика Стэм, которая была одним из "ангелов" Victoria's Secret, показала фото своего роскошного кольца.

"Я сказала: "Да!"– призналась Джессика Стэм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram I said yes Публикация от Jessica Stam (@jessicastamofficial) 29 Дек 2018 в 8:15 PST

Отметим, что свою личную жизнь модель тщательно скрывает от журналистов. Поэтому, вероятно, о свадьбе поклонники звезд узнают в сети.

Известно, что Джессика Стэм и Браман Тернер впервые засветились как пара в 2017 году. В том же году у них родилась дочь.