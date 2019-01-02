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Среда, 02.01.2019
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Канадская модель Джессика Стэм выходит замуж

Канадская модель Джессика Стэм выходит замуж
19:44 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Телеграф

Новости шоу бизнеса: 2018 год сложился достаточно хорошо для знаменитостей, которые уже обрели семью, и этот свадебный бум не прекращает останавливаться.

Радостной новостью звезда поделилась в социальной сети Instagram. Джессика Стэм, которая была одним из "ангелов" Victoria's Secret, показала фото своего роскошного кольца.

"Я сказала: "Да!"– призналась Джессика Стэм.

 
 
 
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I said yes

Публикация от Jessica Stam (@jessicastamofficial)

Отметим, что свою личную жизнь модель тщательно скрывает от журналистов. Поэтому, вероятно, о свадьбе поклонники звезд узнают в сети.

Известно, что Джессика Стэм и Браман Тернер впервые засветились как пара в 2017 году. В том же году у них родилась дочь.

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Канада, Свадьба, Модель, Помолвка, Джессика Стэм, Браман Тернер.
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