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Певица Лобода поздравила в Instagram лидера группы Rammstein

Певица Лобода поздравила в Instagram лидера группы Rammstein
16:19 Сегодня Телеграф strana.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Сегодня солист метал-группы Rammstein, Тилль Линдеманн, празднует свой 56-й день рождения.

Известная украинская певица Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram фото, на котором она обнимается с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном в больничной палате.

Поклонники сразу же узнали звезду немецкой рок-группы в медицинском халате и со шприцем в руке, который сегодня, 4 января, отмечает свой 56-й День рождения. Певица подписала снимок "С Днем рождения, мой самый лучший в мире доктор".

Впрочем, некоторые поклонники поступок певицы не оценили и не узнали на фото именинника: "А ничего, что у Тилля на этом фото глаза лет на 10 моложе, и прическа тех же лет, фейк ради хайпа", "неа, они то знают, что это вранье! Как у Баскова с Лопыревой", "У него есть девушка, модель, София! это фото-монтаж!!Тилль давно не такой, а роман с Лабудой-блеф", "С днем рождения, Духастыч", - комментируют поклонники.

На снимке музыкант и певица запечатлены в больничной палате, вероятно, фото сделано осенью минувшего года, когда Лобода была госпитализирована из-за проблем с почками в Боткинскую больницу Москвы. Тогда Тилль навещал певицу в больнице и увез ее после выписки.

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Rammstein, День рождения, Лобода, Светлана Лобода, Тилль Линдеманн, Совместное фото.
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