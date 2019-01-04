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Пятница, 04.01.2019
Необычная голливудская фотосессия от известного фотографа Тим Уокер
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Необычная голливудская фотосессия от известного фотографа Тим Уокер

Голливудские звезды кино предстали в необычных и порой причудливых образах на страницах известного журнала W magazine.
www.segodnya.ua
Фото: Телеграф
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