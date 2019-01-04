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Известная украинская гимнастка показала свою красивую фигуру в купальнике

Известная украинская гимнастка показала свою красивую фигуру в купальнике
18:26 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Олимпийская чемпионка сейчас отдыхает в лучезарном и теплом Майями.

Украинская спортсменка и олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, показала, как отдыхает. В сторис на своей странице в Instagram знаменитость запостила фото, где предстала в белоснежном купальнике.

40-летняя Подкопаева похвасталась стройной подтянутой фигурой. Снимок был сделан на пляже в Майами, где спортсменка нежится под лучами солнца. На заднем фоне за Лилией возвышаются высотки и красуются зеленые пальмовые ветви.

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Как сообщила подписчикам Подкопаева, сейчас у них температура воздуха составляет 25 градусов тепла.

Напомним ранее, что известная украинская гимнастка Лилия Подкопаева, растрогала сеть своим поздравлением. Звезда поздравила сына Вадима с 13-летием. Об этом Подкопаева написала в своем Instagram.

Спортсменка опубликовала совместное фото с Вадимом и пожелала ему всегда быть честным и отважным. "Будь собой. Бери от жизни все прекрасные моменты, мечтай, радуйся, путешествуй", – отметила Лилия.

Кроме это, звездная мама также сделала коллаж фотографий с сыном, где показаны разные годы из жизни мальчика. Первое фото – черно-белое, на котором знаменитость держит новорожденного малыша у себя в объятиях.

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Фигура, Instagram, Фото, Купальник, Майями, Лилия Подкопаева.
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