Скандальная знаменитость шокировала своим купальником

Новости шоу бизнеса: Ксения Собчак не может обойтись без скандалов.

На этот раз оживленную дискуссию у юзеров вызвала фотография Собчак, которую та запостила в Instagram. На снимке знаменитость изображена, стоя в океане. Ксения позирует в слегка просвечивающемся купальнике цвета, как и флаг Украины – сине-желтого.

"Считаю, что у всякой женщины должно быть хоть одно #телкофото в купальнике с отдыха! Но у меня как обычно, немного с политическим подтекстом получилось", – прокомментировала фото ведущая.

Фолловеры сразу же оценили и внешний вид Ксении, и выбор купального костюма. "Немного?", "Рискованно конечно. Но нам, украинцам, приятно!", "Народ един", "У Ксюши фигурка как у итальянской красотки – с тонкой талией! Ну и без провокаций Ксюша никуда", – пишут юзеры в комментариях под фото.