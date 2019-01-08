Скачать
Вторник, 08.01.2019
Украинцы смогут покупать и продавать иностранную валюту в почтовых отделениях
Украинцы смогут покупать и продавать иностранную валюту в почтовых отделениях
Штаб ООС: оккупационные войска Донбасса один раз нарушили режим тишины
Штаб ООС: оккупационные войска Донбасса один раз нарушили режим тишины
Шахтер готов совершить первый грандиозный трансфер зимы
Шахтер готов совершить первый грандиозный трансфер зимы
Собор Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в этот день
Собор Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в этот день

Скандальная знаменитость шокировала своим купальником

Скандальная знаменитость шокировала своим купальником
19:23 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Ксения Собчак не может обойтись без скандалов.

На этот раз оживленную дискуссию у юзеров вызвала фотография Собчак, которую та запостила в Instagram. На снимке знаменитость изображена, стоя в океане. Ксения позирует в слегка просвечивающемся купальнике цвета, как и флаг Украины – сине-желтого.

"Считаю, что у всякой женщины должно быть хоть одно #телкофото в купальнике с отдыха! Но у меня как обычно, немного с политическим подтекстом получилось", – прокомментировала фото ведущая.

Украинские звезды получили премию известной программы

Фолловеры сразу же оценили и внешний вид Ксении, и выбор купального костюма. "Немного?", "Рискованно конечно. Но нам, украинцам, приятно!", "Народ един", "У Ксюши фигурка как у итальянской красотки – с тонкой талией! Ну и без провокаций Ксюша никуда", – пишут юзеры в комментариях под фото.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ксения Собчак, Instagram, Фото, Купальник, Сине-желтый купальник.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина от сегодня запретила еще один вид продукции из России
02 Гороскоп на сегодня, 8 января 2019: все знаки Зодиака
03 Рождество 2019: поздравления в стихах и картинках
04 Стали известны подробности смерти девушки, найденной в мусорном баке
05 Эксперты предположили, зачем Китаю нужен аппарат на обратной стороне Луны
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды на 9 января: в Украине солнце и морозы до -15
Прогноз погоды на 9 января: в Украине солнце и морозы до -15
ЦИК зарегистрировала еще 4 кандидатов в президенты Украины
ЦИК зарегистрировала еще 4 кандидатов в президенты Украины
Укрзализныця увеличила перевозки железорудного сырья на 3% за 2018 год
Укрзализныця увеличила перевозки железорудного сырья на 3% за 2018 год
Какая стоимость продуктов по состоянию на 8 января 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 8 января 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь