Елизавета II предоставила престижное звание новому члену королевской семьи

Новости шоу бизнеса: Королева доверила Меган Маркл быть ответственной за касательную отрасль к актерскому мастерству.

В начале нового года беременная супруга принца Гарри получила ожидаемый титул от монарха Великобритании и скоро приступит к новым обязанностям. Поклонники Меган Маркл уверены, что она сможет выделиться в доверенном ей деле.

О том, что королева Елизавета наградит жену принца Гарри патронажем стало известно в декабре 2018 года. Однако тогда поклонники королевской семьи могли лишь предполагать, за что будет отвечать герцогиня Сассекская.

Ее Величество приняла решение предоставить беременной Меган Маркл честь отвечать за работу Королевского Национального театра. Это первое официальное покровительство 37-летней герцогини Сассекской, которое она получила от королевы Елизаветы II. К этому времени Меган Маркл занималась благотворительностью добровольно. Такое назначение от монарха Великобритании говорит о большом доверии к жене принца Гарри.

Ходили слухи, что герцогиня Сассекская еще в декабре встречалась с директором Королевского театра Руфусом Норрисом. Похоже, Елизавета II с пониманием и уважением относится к прежней деятельности Меган Маркл, поскольку доверила ей быть ответственной за касательную отрасль к актерскому мастерству.

Сторонники королевской семьи ожидают услышать официальное назначение за несколько дней.