Певица Адель уходит со сцены и закрывает свой музыкальный бизнес

Новости шоу бизнеса: 30-летняя британская певица Адель попадала в рейтинги самых популярных и богатых исполнителей несколько лет подряд.

На финансовом состоянии звезды не отразился даже перерыв в карьере, который она взяла в 2017 году, чтобы посвятить время своему 6-летнему сыну. Не успели поклонники набраться терпения, дожидаясь возвращения любимой певицы, как издание The Sun сообщило, что Адель окончательно покидает сцену (правда, это не означает, что она заодно перестанет записывать новые песни).

Как выяснил портал The Sun, несколько дней назад звезда подала заявку на закрытие своего музыкального бизнеса и налоговой отчетности. С февраля 2016 по июнь 2017 года Адель дала больше 120 концертов в рамках своего гастрольного тура Adele Live, на которых в общей сложности собрались 1,5 млн слушателей. В марте 2017 на сцене стадиона Уэмбли певица призналась поклонникам, что, возможно, больше не увидит их вживую. "Гастроли – это не то, в чем я хороша. Я настоящая домоседка, получающая удовольствия от мелочей. Плюс, я весьма драматична, отчего у меня собралось немало дурных историй с туров. Я не знаю, буду ли я когда-нибудь гастролировать снова. Единственная причина, по которой я отправлялась в турне – это вы", – написала Адель в обращении к своим фанатам.

Исполнительница таких хитов, как Skyfall и Hello, успела не только возглавить списки самых богатых музыкантов прошлых лет, но также продать 100 млн пластинок, выпустить три невероятно популярных музыкальных альбома, получить множество статуэток премии "Грэмми", награду "Золотой глобус" и даже "Оскар".