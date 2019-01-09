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Американский сериал "Форс-мажор" предлагает роль члену королевской семьи Великобритании

Американский сериал &quot;Форс-мажор&quot; предлагает роль члену королевской семьи Великобритании
18:28 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Жена принца Гарри может вновь вернуться к съемкам в популярном сериале.

Так, экс-звезду сериала "Форс-мажоры" вновь позвали принять участие в проекте.

Правда, на этот раз бывшей актрисе предложили эпизодическую роль камео, за которую ей пообещали заплатить кругленькую сумму, сообщает Daily Star. По словам инсайдера, чтобы не обременять герцогиню Сассекскую юридическими вопросами, которые могут возникнуть, если они примет предложение, ей предложили выписать чек на благотворительность.

Меган Маркл должна будет появится лишь в одной серии и всего на несколько минут.

"Я слышал, что сумма варьировалась от двух до шести миллионов, звучит внушительно, но это будет один из крупнейших маркетинговых переворотов в истории телевидения", – прокомментировал источник.

Он добавил, что создатели "Форс-мажоров" размышляют над сюжетной линией, где героиня Меган Маркл Рэйчел и ее экранный муж Майк создают семью, при чем Рэйчел беременна и демонстрирует животик.

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"Роль Рэйчел могла бы состоять только из одной-двух строк. Она могла бы сказать, что никогда бы не поверила, что у нее будет такая замечательная жизнь. И это прекрасно бы отражало реальную картину", – отметил источник.

Инсайдер заявил, что участие Меган в "Форс-мажорах" в качестве камео стало бы хорошим толчком для благотворительных организаций и позволило бы герцогине Сассекской показать себя как "современную королевскую особу".

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Сериал, Гонорар, Роль, Меган Маркл, Форс-мажор.
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