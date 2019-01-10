Ольга Фреймут раскрыла еще один секрет своей красоты

Новости шоу бизнеса: Фреймут опубликовала новое фото на своей странице в Instagram с интересной подписью.

Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала свой секрет, как нравиться людям и достигать своих целей.

На черно-белой фотографии Оля позирует, сидя на лестнице, в длинной юбке в вертикальную полоску и свитере и улыбается.

Улыбка всегда была моей силой. Я, будем откровенны, не королева красоты. Но улыбкой покоряла непокоренных; достигала недостижимого; упрощала конфликты. Насупленным людям в жизни везет меньше,– отметила звезда под снимком.

Поклонники телеведущей согласились со словами Фреймут, что необязательно удачная красота секрет успеха.

"Искренняя улыбка и откровенные разговоры с людьми делают чудеса", "Я тоже не красавица и немолодая, но своей харизмой в компаниях таких красавиц делала невидимками, что сама удивляюсь", "У Вас очень искренняя и красивая улыбка", – пишут пользователи в сети.