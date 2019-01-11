Скачать
Пятница, 11.01.2019
Сколько Украине необходимо вернуть долгов в этом году
Сколько Украине необходимо вернуть долгов в этом году
&quot;ПриватБанк&quot; приостановит операции с платежными картами
"ПриватБанк" приостановит операции с платежными картами
Биатлон. Результаты мужского спринта в Оберхофе 11.01.2019
Биатлон. Результаты мужского спринта в Оберхофе 11.01.2019
День Натальи 2019: красивые пожелания и открытки с именинами Наташ
День Натальи 2019: красивые пожелания и открытки с именинами Наташ

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк прекрасно отдыхает на зимних каникулах

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк прекрасно отдыхает на зимних каникулах
16:33 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Знаменитость прекрасно проводит время в отпуске.

На своей странице в Instagram участница танцевального шоу "Танцы со звездами" выложила снимки, на которых видно, что звезда не скучает. После отпуска в теплом Дубае и приобретения легкого загара, Леся Никитюк решила на этом не останавливаться и продолжила свой в Буковель.

На украинском курорте телеведущая каталась на лыжах, а также сфотографировалась на фоне алого воздушного шара.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Fantastic evening in Bukovel!#багиняламината #багиняСпуска #буковель2019 #lovebukovel

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

"Фантастический вечер в Буковеле", - признается Никитюк.

Напомним ранее, что Леся Никитюк запостила фото в очень короткой мине юбке в дорогом отеле.

Леся Никитюк, буквально на днях поздравлявшая украинцев с наступлением Нового года в синем мини-платье, снова примерила довольно соблазнительный образ.

На фото Леся лежит на большом диване, усыпанном мягкими подушками. На ней надета белая футболка, босоножки на платформе в тон и очень короткая джинсовая юбка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Instagram, Буковель, Телеведущая, Леся Никитюк, Украинская ведущая.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 11 января 2019: все знаки Зодиака
02 Снег, дождь и гололед: погода на выходных удивит украинцев разнообразием
03 Секс по-новому: в Украине начали действовать революционные изменения в Уголовный кодекс
04 В Google Assistant появилась новая интересная функция
05 "Укрзализныця" утвердила стратегию развития компании
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Снег, дождь и гололед: погода на выходных удивит украинцев разнообразием
Снег, дождь и гололед: непогода разгулялась
Западная коалиция объявила о выводе войск из Сирии
Западная коалиция объявила о выводе войск из Сирии
Экзарх Константинополя: ПЦУ может стать патриархатом
Экзарх Варфоломея: ПЦУ может стать патриархатом
Рождественские Святки в Старый Новый год 2019: что надо, а чего нельзя делать в эти дни, история и традиции
Рождественские Святки в Старый Новый год 2019: что надо, а чего нельзя делать в эти дни, история и традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь