Популярная украинская ведущая Леся Никитюк прекрасно отдыхает на зимних каникулах

Новости шоу бизнеса: Знаменитость прекрасно проводит время в отпуске.

На своей странице в Instagram участница танцевального шоу "Танцы со звездами" выложила снимки, на которых видно, что звезда не скучает. После отпуска в теплом Дубае и приобретения легкого загара, Леся Никитюк решила на этом не останавливаться и продолжила свой в Буковель.

На украинском курорте телеведущая каталась на лыжах, а также сфотографировалась на фоне алого воздушного шара.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Fantastic evening in Bukovel!#багиняламината #багиняСпуска #буковель2019 #lovebukovel Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 10 Янв 2019 в 8:49 PST

"Фантастический вечер в Буковеле", - признается Никитюк.

Напомним ранее, что Леся Никитюк запостила фото в очень короткой мине юбке в дорогом отеле.

Леся Никитюк, буквально на днях поздравлявшая украинцев с наступлением Нового года в синем мини-платье, снова примерила довольно соблазнительный образ.

На фото Леся лежит на большом диване, усыпанном мягкими подушками. На ней надета белая футболка, босоножки на платформе в тон и очень короткая джинсовая юбка.