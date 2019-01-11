Популярная украинская ведущая Леся Никитюк прекрасно отдыхает на зимних каникулах

На своей странице в Instagram участница танцевального шоу "Танцы со звездами" выложила снимки, на которых видно, что звезда не скучает. После отпуска в теплом Дубае и приобретения легкого загара, Леся Никитюк решила на этом не останавливаться и продолжила свой в Буковель.
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Якби ви побачили як я катаюсь, ви б теж за мене проголосували спустилась вниз, а люди показували мені цифри 10!!! Хм))) може знайти інструктора на прізвище Яма?!? Если бы вы увидели как я катаюсь, тоже б отправили за меня смс#lovebukovel #vodaclub #багиняЛиж #буковель2019
На украинском курорте телеведущая каталась на лыжах, а также сфотографировалась на фоне алого воздушного шара.
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Fantastic evening in Bukovel!#багиняламината #багиняСпуска #буковель2019 #lovebukovel
"Фантастический вечер в Буковеле", - признается Никитюк.
Напомним ранее, что Леся Никитюк запостила фото в очень короткой мине юбке в дорогом отеле.
Леся Никитюк, буквально на днях поздравлявшая украинцев с наступлением Нового года в синем мини-платье, снова примерила довольно соблазнительный образ.
На фото Леся лежит на большом диване, усыпанном мягкими подушками. На ней надета белая футболка, босоножки на платформе в тон и очень короткая джинсовая юбка.