Удивительно оригинальные портреты, сделанные искусственным интеллектом (Фото)

Способность нейронных сетей создавать фотореалистичные изображения настолько продвинулась, что едва ли кто-нибудь усомнится в подлинности этих портретов. Хотя они полностью сгенерированы искусственным интеллектом. То есть ни одного из этих людей не существует. Исследователи компании NVIDIA опубликовали статью о возможности получения реалистичных лиц, созданных генеративно-состязательной сетью (Generative adversarial network, сокращённо GAN).