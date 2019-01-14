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Понедельник, 14.01.2019
Удивительно оригинальные портреты, сделанные искусственным интеллектом (Фото)
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Удивительно оригинальные портреты, сделанные искусственным интеллектом (Фото)

Способность нейронных сетей создавать фотореалистичные изображения настолько продвинулась, что едва ли кто-нибудь усомнится в подлинности этих портретов. Хотя они полностью сгенерированы искусственным интеллектом. То есть ни одного из этих людей не существует. Исследователи компании NVIDIA опубликовали статью о возможности получения реалистичных лиц, созданных генеративно-состязательной сетью (Generative adversarial network, сокращённо GAN).
cameralabs.org
Фото: cameralabs.org
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Фото, Искусственный интеллект, Портреты, Фотореалистичные изображения.
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