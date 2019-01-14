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Кардашьян до сих пор хранит спортивный костюм, в котором познакомилась с Канье

Кардашьян до сих пор хранит спортивный костюм, в котором познакомилась с Канье
20:56 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Ким Кардашьян до сих пор хранит спортивный костюм , который был на ней в день знакомства.

Кто бы мог подумать, что Ким Кардашьян – такая сентиментальная особа! Оказывается, звезда реалити-шоу до сих пор хранит спортивный костюм, который был на ней в день знакомства с Канье Уэстом.

На днях один из поклонников Кардашьян выложил ее фотографию 12-летней давности, напомнив, как она выглядела на церемонии MTV Video Music Awards 2007, где проходило выступление знаменитого рэпера и ее будущего мужа. В тот вечер Ким надела свой фирменный розовый велюровый костюм в стиле Барби и прихватила сумочку Louis Vuitton с радужным принтом.

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"Забавный факт, в тот день я познакомилась с Канье и его мамой Дондой", – написала Кардашьян под фотографией. "И да, я до сих пор храню этот костюм и сумку", – добавила 38-летняя бизнес-леди.

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Канье Уэст, Louis Vuitton, Ким Кардашьян, Спортивный костюм.
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