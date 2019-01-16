Пэрис Джексон попала в больницу: неожиданные детали

Новости шоу бизнеса: Бисексуальная модель не смогла справиться с эмоциональной нагрузкой, поэтому обратилась за помощью к врачам.

20-летняя дочь Майкла Джексона – Пэрис – неожиданно попала в больницу.

Как сообщил инсайдер Entertainment Tonight, у Пэрис Джексон был непростой период в жизни. Почувствовав, что сама не может справиться с эмоциями, модель обратилась к врачам и стала пациенткой частной клиники.

"После тяжелого года и работы Пэрис решила, что ей нужно немного отдохнуть, перезагрузиться. Ее физическое и эмоциональное состояние для нее сейчас в приоритете. Она сама обратилась в клинику и стала ее пациенткой. Пэрис надеется, что там ей помогут решить ее проблемы и составят план лечения", – рассказал инсайдер.

По информации источников, звезда уже чувствует себя значительно лучше. Пэрис Джексон эмоционально готова приступать к новым проектам, работа над которыми начнется сразу после выхода из госпиталя.

Стоит отметить, что после разрыва с моделью и актрисой Карой Делевинь Пэрис жаловалась на свое эмоциональное состояние. Впоследствии она погрузилась в отношения с музыкантом Габриэлем Гленном. Однако пара уже давно не попадает в объективы папарацци, поэтому в СМИ предполагают, что влюбленные уже разорвали отношения.