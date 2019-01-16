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Настоящие портреты известных личностей прошлого, которые были сделаны с помощью 3D (Фото)
Когда нам хочется узнать, как выглядели люди прошлого — не только эры до фотографии, но и доисторических времен, — в нашем распоряжении оказываются лишь смутные фотографии скелетов и изредка портреты художников, которые еще не знали приемов живописи, так что такие картины выглядят немного по-детски. Многие художники, имея лишь описания современников, пытались воспроизвести образ той или иной исторической фигуры на холсте, но их вряд ли можно считать достоверными. На помощь нам приходит наука, которая достигла таких высот, что может воссоздать, например, черты лица человека, жившего в эпоху Средневековья по сохранившимся останкам. И благодаря этому мы узнаем, что привычные образы в учебниках расходятся с реальностью.
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