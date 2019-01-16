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Среда, 16.01.2019
Как делать удивительные пейзажи, не выходя из дома (Фото)
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Как делать удивительные пейзажи, не выходя из дома (Фото)

"Не выходи из комнаты, не совершай ошибку!" Не выходя из дома индийский фотограф Ватсал Катария (Vatsal Kataria) создает впечатляющий иллюзорный мир, который не отличить от настоящего. Все началось с того, что однажды в Instagram 27-летний фотограф из Нью-Дели увидел снимок автомобиля на фоне водопада. Индийцу стало любопытно, сумеет ли он сделать нечто подобное, не покидая свою комнату. У него уже был опыт съемки натюрмортов и блюд, теперь же Ватсал стал активно экспериментировать с макросъемкой мини-моделек автомобилей. С тех пор прошло всего несколько месяцев, но за это время он достиг значительных успехов, научившись создавать из подручных материалов декорации, которые выглядят совсем как сцены из реальной жизни.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Индия, Снимки, Фотограф, Пейзажи, Ватсал Катария, Не выходя из дома.
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