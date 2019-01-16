Солистка группы KAZKA опубликовала "сочное" фото в одной лишь футболке

Новости шоу бизнеса: Александра Зарицкая пожелала всем доброго утра пикантным фото.

Солистка одной из самых популярных и нашумевших украинских групп KAZKA Александра Зарицкая поделилась в сети пикантным снимком. На фото девушка позирует, стоя на балконе, в купальнике, поверх которого надела футболку.

"Доброго ранку", – подписала фото девушка. Отметим, что благодаря локации на фото стало понятно, что Александра отдыхает на Шри-Ланке.

Кроме этого, девушка разместила в Instagram фото соломенной шляпе и полосатом купальнике. "Панорама из моих снов. А что у вас сегодня за окном?".

Напомним, Александра Зарицкая заинтриговала поклонников загадочной подписью к фото. По словам в описании к снимку, опубликованному на официальной странице KAZKA в Instagram можно судить, что девушка встретила предмет воздыхания.