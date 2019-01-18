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Надя Дорофеева похвасталась красивой фигурой

Надя Дорофеева похвасталась красивой фигурой
02:13 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица из "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась с поклонниками впечатлениями от отдыха.

Популярная певица и участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева в коротких шортах показала пляжное фото, сделанное во время отдыха в Дубае, куда она отправилась вместе с мужем Владимиром Дантесом и компанией друзей. Соответствующим кадром артистка поделилась в Instagram.

Загоревшая Надя позирует рядом с волейбольной сеткой на фоне барханов из белоснежного песка, пальм и высоток вдалеке и улыбается прямо в камеру. Акцент в макияже она сделала на губы, накрашенные помадой трендового темного глубокого оттенка.

"Я так жадно вдыхаю этот тёплый ветер. Хочется его забрать с собой. Я вообще не скучаю по зиме..никогда, а ведь есть люди , которые её обожают. Есть тут такие?" - спросила она у фанов.

Комментаторы тут же стали размышлять на тему любимого времени года, попутно задаривая звезду комплиментами. Некоторые выразили беспокойство здоровьем знаменитости, ведь она успела заболеть сразу по прилету в ОАЭ и вынуждена была на время отказаться от радостей полноценного отдыха.

"Я не люблю зиму, я очень скучаю по летнему сезону", "Я ярый поклонник зимы. Зима это моё всё", "Ты классная", "Ты очень красивая сильная, фигура класс!", "Надь, ты даже загорела и не плохо", "Ты очень красивая", "Надя просто бомба", "Надя, ты такая стильная, красивая, а твоя фигура ты просто бомба", "Надя, знаешь всегда когда ты на отдыхе, ты не хочешь лететь назад! А у тебя больше нет температуры?! Хорошо отдохнуть!" - писали поклонники исполнительницы.

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