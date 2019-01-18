Скачать
Пятница, 18.01.2019
Две стороны личности знаменитостей в фотографиях Эндрю Х. Уолкера (Фото)
1 / 17

Две стороны личности знаменитостей в фотографиях Эндрю Х. Уолкера (Фото)

В каждом из нас есть две стороны личности: одна - для всех, для общества, другая - то, какие мы наедине с собой, когда нас никто не видит. И знаменитости в этом не исключение. Вы думаете, что знаете о них что-то, судя по персонажам, которых они играли, но на самом деле они совсем не такие, как на экране. Размышляя таким образом, фотограф Эндрю Х. Уолкер предложил знаменитостям сняться в фотосессии, показывающей две стороны их личности, о которой многие даже не догадывались.
pandaznaet.ru
Фото: pandaznaet.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Знаменитости, Фото, Личности, Фотографии знаменитостей, Эндрю Х. Уолкер.
10:16 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь