Две стороны личности знаменитостей в фотографиях Эндрю Х. Уолкера (Фото)

В каждом из нас есть две стороны личности: одна - для всех, для общества, другая - то, какие мы наедине с собой, когда нас никто не видит. И знаменитости в этом не исключение. Вы думаете, что знаете о них что-то, судя по персонажам, которых они играли, но на самом деле они совсем не такие, как на экране. Размышляя таким образом, фотограф Эндрю Х. Уолкер предложил знаменитостям сняться в фотосессии, показывающей две стороны их личности, о которой многие даже не догадывались.