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Настя Каменских поделилась снимком с Потапом и Позитивом

Настя Каменских поделилась снимком с Потапом и Позитивом
21:40 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица Настя Каменских, Позитив и Потап сфотографировались на отдыхе.

Более года пользователи сети подозревают, что Настю Каменских и Потапа связывают романтические отношения. И хотя звезды не комментируют никаких слухов, однако в сети появляются возможные доказательства.

Недавно Настя Каменских и Потап выбрали солнечную Мексику для отдыха. Неизвестно, вместе ли певцы побывали на курорте, однако в их блогах появилось немало фото, которые подогрели слухи о романе. В частности, как Настя Каменских, так и Потап показали пикантные фотографии у бассейна. Пользователи сети предположили, что это один и тот же водоем.

Пока поклонники звезд еще обсуждали снимки, Настя Каменских показала совместные фото с рэпером. Согласно сообщениям, певица с Потапом провела завтрак. Присоединились к компании рэпер Позитив и его жена.

"Это было самое вкусное утро в Санта-Монике", – написала Настя Каменских.

После трапезы Потап и Настя сделали серию забавных фото, которые звезда объединила в небольшой ролик. "Спасибо, Потап, за все", – написала она, добавив сердечко конце сообщения.

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Настя Каменских, Позитив, Потап.
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