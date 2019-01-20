Злата Огневич похвасталась соблазнительным телом в купальнике

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Злата Огневич показала снимки из отдыха на Бали.

Популярная украинская певица Злата Огневич часто радует поклонников новыми фотографиями на своей странице в социальной сети Instagram. В этот раз артистка порадовала поклонников новым фото в соблазнительном образе.

На снимке, который появился в аккаунте певицы, она позирует на пляже в черном купальнике. Злата лежит на шезлонге под огромным зонтиком, видно, что она наслаждается пляжным отдыхом. Ранее Огневич выкладывала фотографии с Таиланда, теперь же появились снимки с острова Бали. В подписи к фотографии артистка рассказала поклонникам о своем сказочном отдыхе.

«На о. Бали целый год ЛЕТО и настоящий Рай в стиле «кокосы-баунти». Хотя сейчас здесь сезон дождей, все равно можно поймать солнце, а главное настолько тепло, что даже я сплю без одеяла. Поверьте, я нереальная мерзлячка, даже в жару не пользуюсь кондиционером! А пока я накапливаю впечатление и сделаю отдельный пост про это, когда буду ждать свой самолет и говорить: «До свидания, Бали»!», - написала певица.

Поклонники не остались равнодушными и принялись активно комментировать новую фотографию артистки и засыпать ее комплиментами. Многие отметили отличную физическую форму Златы, а некоторые в восторге от пейзажа вокруг.

«О чем думаете?», «Жара какая, хочу к тебе, Злата», «Привет, Златик! Шикарно выглядишь!», «На Бали дожди, а тебе светит солнышко», «Фото волшебное», «Умница, красавица наслаждайся теплом! Я тоже мерзлячка, как же хочется тепла», «Сексуальная», «Место волшебное», «Красотка», «Наслаждайся теплом и солнцем. Ловы каждый лучик солнышка и каждый момент радости. Согрейся телом и душой, чтобы потом дарить это тепло в своих песнях», «Прикольный купальник», «Какая красотка. Хорошего тебе отдыха», «Хотелось бы тоже там побывать, думаю все впереди», «Это просто невероятно», - пишут в комментариях к фото Златы Огневич.