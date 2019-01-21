Меган Маркл помогла найти бездомной собаке жилье

Новости шоу бизнеса: Герцогиня Сассекская встретилась с представителями благотворительной организации Mayhew.

Герцогиня Сассексая Меган Маркл посетила одну из организаций, которую королева Елизавета II выделила для ее патронажа. Герцогиня встретилась с представителями благотворительной организации Mayhew. Это объединение помогает бездомным животным найти хозяев, а также помогает британским бездомным получить образование и место для проживания.

Меган Маркл обратила внимание на маленькую собаку по кличке Мини. Животное понравилось герцогине и она взяла его на руки, нежно поглаживала.

Стоит отметить, что снимки, сделанные с женой принца Гарри, мгновенно стали вирусными, их распространили тысячи пользователей сети. После визита Меган Маркл в организацию Mayhew представители Кенсингтонского дворца сообщили, что собака Мини нашла новый дом. По их данным, новая владелица назвала животное в честь герцогини - Мэгги.