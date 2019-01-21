Эмма Стоун посетила кинопремию в интересном платье

Новости шоу бизнеса: Накануне в Беверли-Хиллз прошла 30-я по счету церемония премии Гильдии кинопродюсеров (Producers Guild Awards), собравшая немало звездных гостей.

Звезда посетила очередное мироприятие, где отмечались заслуги актеров.

Эмма Стоун, ранее посетившая кинофестиваль в Калифорнии, будучи с ног до головы одетой в Louis Vuitton, поклонницей которого является не первый год, снова была замечена на светском мероприятии.

Актриса надела длинное светло-желтое платье с высоким разрезом от Louis Vuitton. Которое на шее эффектно обрамляли импровизированные золотистые перья. Волосы ее были собраны на затылке, а сбоку была выпущена небольшая челка. Дополнили образ золотые босоножки.

Помимо самой звезды на красной дорожке также можно было встретить Роберта Дауни-Младшего, Эми Адамс, Кейт Бекинсэйл, Брэдли Купера, Бена Стиллера и других.