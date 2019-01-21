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Кайли Дженнер опасается выходить замуж

Кайли Дженнер опасается выходить замуж
14:29 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Дженнер уже долгое время состоит в отношениях с музыкантом Трэвисом Скоттом, а в прошлом году родила от него дочь Сторми.

Кайли Дженнер, одна из младших сестер Кардашьян-Дженнер, в свои 21 уже успела стать матерью, но вот в официальный брак девушка пока не спешит. Оказывается, Кайли опасается официально регистрировать отношения из-за печального опыта своих сестер и хочет быть уверена в будущем супруге.

Как сообщает портал Hollywood Life, Кайли очень боится вступать в официальный брак с отцом своей дочери. Источник говорит, что девушка старается подойти к вопросу очень серьезно и не торопится замуж. 

 
 
 
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Публикация от Kylie (@kyliejenner)

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"Предыдущие отношения ее сестер не сложились: один из браков Ким продлился всего несколько месяцев, Кортни так и не вышла замуж за Скотта, отца своих детей, а Хлое столкнулась с постоянными изменами", – добавляет инсайдер. Поэтому Кайли не хочет повторить их опыт и не спешит под венец. Западные таблоиды регулярно сообщают о скорой свадьбе Кайли и Трэвиса, однако сами влюбленные никак не комментируют свою помолвку и вообще стараются как можно меньше появляться вместе на публике.

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Замужество, Знаменитости, Кардашьян, Кайли Дженнер.
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