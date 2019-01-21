Кайли Дженнер опасается выходить замуж

Новости шоу бизнеса: Дженнер уже долгое время состоит в отношениях с музыкантом Трэвисом Скоттом, а в прошлом году родила от него дочь Сторми.

Кайли Дженнер, одна из младших сестер Кардашьян-Дженнер, в свои 21 уже успела стать матерью, но вот в официальный брак девушка пока не спешит. Оказывается, Кайли опасается официально регистрировать отношения из-за печального опыта своих сестер и хочет быть уверена в будущем супруге.

Как сообщает портал Hollywood Life, Кайли очень боится вступать в официальный брак с отцом своей дочери. Источник говорит, что девушка старается подойти к вопросу очень серьезно и не торопится замуж.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie (@kyliejenner) 19 Янв 2019 в 3:00 PST

"Предыдущие отношения ее сестер не сложились: один из браков Ким продлился всего несколько месяцев, Кортни так и не вышла замуж за Скотта, отца своих детей, а Хлое столкнулась с постоянными изменами", – добавляет инсайдер. Поэтому Кайли не хочет повторить их опыт и не спешит под венец. Западные таблоиды регулярно сообщают о скорой свадьбе Кайли и Трэвиса, однако сами влюбленные никак не комментируют свою помолвку и вообще стараются как можно меньше появляться вместе на публике.