Известная украинская ведущая и певица рассказала о своем первом поцелуе

Новости шоу бизнеса: Оля Цибульская на своей странице в Instagram опубликовала короткое видео, где рассказала о своем первом поцелуе.

Ведущая и певица записала видео с ответом на вопрос о первом поцелуе.

Когда Оля училась в 7 классе, ее старшая подруга училась почти в 11, она рассказала, что "дар целоваться дан не всем": "Тем более все парни любит по-разному", – вспоминает Оля советы подруги. "Кто-то любит, чтоб его кусали за ухо, кто то, чтоб "чмокали", кто-то любит, чтоб ему ласкали шею. Я была настолько напугана этой историей, что, когда старшеклассник, которому я симпатизировала, подошел на дискотеке взял за меня за руку и попросил прогуляться, а потом еще и наклонился, чтобы поцеловать в щеку и сделал это, я завизжала и погнала через всю площадь города Радивилов".

Спустя много лет тот самый одноклассник пришел к Оле на концерт с женой и большим букетом. "Он просто спросил "Что я сделал не так?",- вспомнила Ольга.

В комментариях к видео поклонницы Оли сочли забавной эту историю и начали вспоминать свои первые поцелуи.

Как сообщалось ранее, Звезда разместила снимок, на котором она позирует в ярком платье, при этом Оля также поделилась своими размышлениями о возрасте и самоощущении.