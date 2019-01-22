Кристиан Бэйл: Моя смерть смотрит мне прямо в лицо

Новости шоу бизнеса: Американский актер, известный своими кардинальными переменами веса ради ролей, заявил, что больше не намерен таким образом работать.

Американский актер Кристиан Бэйл заявил, что его организм уже не выдерживает кардинальных перемен веса и намерен перестать подвергать свой организм таким тяжелым трансформациям.

"Я больше не могу продолжать в таком духе. Правда, не могу. Моя смерть смотрит мне прямо в лицо", — цитирует его The Times.

Актер отметил, что его жена сложно переживает его перемены во внешности.

В течении своего творческого пути Бэйл многократно менял вес перед съемками, чтобы максимально соответствовать своему персонажу.

Таким образом, ради роли привлекательного маньяка в фильме "Американский психопат" он поправился до 81 кг, после чего сбросил 26 кг ради съемок в "Машинисте".

Спустя год Кристиан набрал внушительную мышечную массу ради роли Бэтмена, а еще через год снова сбросил 26 кг, чтобы сыграть военнопленного в "Спасительном рассвете".