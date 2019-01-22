Кристиан Бэйл: Моя смерть смотрит мне прямо в лицо

Американский актер Кристиан Бэйл заявил, что его организм уже не выдерживает кардинальных перемен веса и намерен перестать подвергать свой организм таким тяжелым трансформациям.
"Я больше не могу продолжать в таком духе. Правда, не могу. Моя смерть смотрит мне прямо в лицо", — цитирует его The Times.
Актер отметил, что его жена сложно переживает его перемены во внешности.
В течении своего творческого пути Бэйл многократно менял вес перед съемками, чтобы максимально соответствовать своему персонажу.
Таким образом, ради роли привлекательного маньяка в фильме "Американский психопат" он поправился до 81 кг, после чего сбросил 26 кг ради съемок в "Машинисте".
Спустя год Кристиан набрал внушительную мышечную массу ради роли Бэтмена, а еще через год снова сбросил 26 кг, чтобы сыграть военнопленного в "Спасительном рассвете".