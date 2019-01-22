Скачать
Вторник, 22.01.2019
Порошенко наградил Филарета Звездой Героя Украины
Порошенко наградил Филарета Звездой Героя Украины
Нацкомиссия о январских платежах за газ: Подлежат оплате
Нацкомиссия о январских платежах за газ: Подлежат оплате
Джошуа рассказал, чему научился у Владимира Кличко
Джошуа рассказал, чему научился у Владимира Кличко
TAYANNA: Я не буду участвовать в Национальном отборе на Евровидение
TAYANNA: Я не буду участвовать в Национальном отборе на Евровидение

Кристиан Бэйл: Моя смерть смотрит мне прямо в лицо

Кристиан Бэйл: Моя смерть смотрит мне прямо в лицо
15:29 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Американский актер, известный своими кардинальными переменами веса ради ролей, заявил, что больше не намерен таким образом работать.

Американский актер Кристиан Бэйл заявил, что его организм уже не выдерживает кардинальных перемен веса и намерен перестать подвергать свой организм таким тяжелым трансформациям.

"Я больше не могу продолжать в таком духе. Правда, не могу. Моя смерть смотрит мне прямо в лицо", — цитирует его The Times.

Актер отметил, что его жена сложно переживает его перемены во внешности.

В течении своего творческого пути Бэйл многократно менял вес перед съемками, чтобы максимально соответствовать своему персонажу.

Таким образом, ради роли привлекательного маньяка в фильме "Американский психопат" он поправился до 81 кг, после чего сбросил 26 кг ради съемок в "Машинисте".

Спустя год Кристиан набрал внушительную мышечную массу ради роли Бэтмена, а еще через год снова сбросил 26 кг, чтобы сыграть военнопленного в "Спасительном рассвете".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кристиан Бейл, Лишний вес, Вес, Актер, Смена веса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 22 января 2019: все знаки Зодиака
02 Морозный день перед сильными снегопадами: синоптики обещают ухудшение погоды
03 Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи на 22 января
04 100-я годовщина - в Украине отмечают День Соборности
05 Порошенко анонсировал подписание закона о переходе приходов в ПЦУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Морозный день перед сильными снегопадами: синоптики обещают ухудшение погоды
Погода: морозный день перед сильными снегопадами
Корь атакует: за неделю заболели 3,5 тысячи украинцев
Корь атакует: за неделю заболели 3,5 тысячи украинцев
100-я годовщина - в Украине отмечают День Соборности
Сегодня Украина празднует столетие Соборности
Татьянин день в 2019 году: когда и как праздновать
Татьянин день в 2019 году: когда и как праздновать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь