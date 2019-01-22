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"Решила не пить ближайшие 18 лет": Энн Хэтэуэй решила завязать с алкоголем

&quot;Решила не пить ближайшие 18 лет&quot;: Энн Хэтэуэй решила завязать с алкоголем
22:02 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: Актриса решила завязать с алкоголем в связи с тем, что живет с маленьким сыном.

На днях 36-летняя голливудская актриса Энн Хэтэуэй стала гостьей очередного выпуска шоу Эллен Дедженерес, в эфире которого сделала неожиданное признание: звезда решила завязать с алкоголем. Такое решение она приняла после того, как погостила у своего друга и коллеги по фильму "Море соблазна" Мэттью Макконахи. Всю ночь Энн со своим мужем Адамом Шульманом и Мэттью со своей супругой Камилой распивали ром и болтали. После этого, как призналась актриса, утром у нее "было ужасное похмелье":

"Я прекратила употреблять алкоголь еще оcенью. Решила не пить ближайшие 18 лет. Я не хочу пить до тех пор, пока мой сын живет со мной. Мне не нравится, как я это делаю, а сын как раз сейчас в том возрасте, когда по утрам я особенно нужна ему. Однажды я отвозила его в детский сад, я не была за рулем, у меня было ужасное похмелье. И этого мне хватило. Мне это не понравилось", – объяснила Хэтэуэй.

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй попробует себя в новой роли (Видео)

Напомним, Энн Хэтэуэй исполнит главную роль в предстоящей картине Роберта Земекиса – экранизации книги "Ведьмы" детского писателя Роальда Даля. Энн Хэтэуэй досталась роль Великой Верховной Ведьмы.

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Алкоголь, Энн Хэтэуэй, Актриса, Отказ от алкоголя.
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